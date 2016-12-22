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Церемония открытия Кубка конфедераций прошла при полупустых трибунах
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Церемония открытия Кубка конфедераций прошла при полупустых трибунах
Общество, 17:41
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Церемония открытия Кубка конфедераций прошла при полупустых трибунах
Церемония открытия Кубка конфедераций не смогла привлечь зрителей на стадион «Санкт-Петербург Арена». Организаторы устроили ее за два часа до матча-открытия, в итоге стадион оказался полупустым
Зрители на церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге (Фото: Marius Becker / Global Look Press)

Церемония открытия Кубка Конфедераций по футболу на «Санкт-Петербург Арене» на Крестовском острове в Петербурге прошла при полупустых трибунах, сообщает корреспондент РБК. Мероприятие состоялось 17 июня за два часа до матча-открытия с участием сборных России и Новой Зеландии.

На церемонию открытия Кубка конфедераций могли попасть люди, которые имели на руках билеты на матч Россия — Новая Зеландия, следует из сообщения, размещенного на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В свою очередь генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил в субботу агентству ТАСС, что на матч-открытие Кубка конфедераций с участием сборных России и Новой Зеландии было продано более 50 тыс. билетов. «Всего в продажу поступило порядка 58 тыс. билетов. На данный момент не продано около пяти тысяч, но процесс еще идет», — приводит агентство слова Сорокина.

Отдельные билеты на церемонию открытия Кубка конфедераций не продавались, сообщили корреспонденту РБК в Оргкомитете турнира. Проход на арену осуществлялся по билетам на матч Россия — Новая Зеландия.

«Столь низкая посещаемость к началу церемонии открытия — стандартная практика на подобных турнирах», — рассказал источник в Оргкомитете Кубка конфедераций. «То же самое было и в Бразилии, и в ЮАР. Шоу надо провести пораньше, чтобы затем убрать настил, очистить газон и дать футболистам около часа потренироваться перед игрой», — добавил он.

Вся церемония открытия турнира заняла около 25 минут. В ней приняли участие более полутора тысяч артистов. На церемонии выступили певица Алсу, певец Сергей Лазарев, DJ Smash.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матч-открытие Россия–Новая Зеландия начнется июня в 18:00.

РБК ведет текстовую трансляцию матча Россия — Новая Зеландия. 

Авторы: Мария Бондаренко, Николай Чегорский
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