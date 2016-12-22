СМИ узнали о найденном у стрелка из США списке с именами 6 конгрессменов

Стрелок из Виргинии, который напал на конгрессмена Стива Скализа во время его тренировки по бейсболу под Вашингтоном и ранил его, планировал совершить покушение еще на нескольких высокопоставленных американских политиков из партии республиканцев. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) нашли при обысках в фургоне, который принадлежал нападавшему Джеймсу Ходжкинсону, рукописный список. В нем было указано шесть имен членом Палаты представителей США — Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит. Все они являются членами Республиканской партии.
Инцидент случился в среду, 14 июня, в городе Александрия, штат Виргиния, 66-летний Джеймс Ходжкинсон открыл огонь из винтовки на группе конгрессменов и их помощников на площадке, на которой республиканцы проводили тренировку по бейсболу в преддверии проходящего по традиции матча с демократами.
В результате случившегося были ранены четыре человека, среди пострадавших координатор фракции республиканцев в Палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Сам нападавший был ранен в ходе перестрелки с правоохранителями и позже скончался в больнице.
Очевидцы случившегося сообщали, что до атаки около площадки ходил некий мужчина, который спрашивал у окружающих, команда какой партии играет на бейсбольном поле.