Под Тюменью завотделением больницы заподозрили в краже 1 млн руб.

В Тюменской области сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Министерства здравоохранения в ходе проверки выявили хищение более 1 млн руб., собранных благотворительной организацией на лечение тяжелобольных детей, сообщается на официальном сайте ведомства.
По версии правоохранительных органов, в 2014–2016 годах заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы предоставлял благотворительной организации недостоверные сведения о необходимости дорогостоящего медицинского оборудования.
В рамках программы спасения тяжелобольных детей фонд оплачивал специализированные медицинские конструкции для проведения операций по коррекции сколиотической деформации. Злоумышленник использовал оборудование не по назначению, «извлекая денежную выгоду в личных целях», заявили в полиции.
По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас МВД устанавливает все обстоятельства совершения преступления.