Указ о мерах безопасности на время футбольных турниров ФИФА смягчат

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Указ президента о мерах безопасности на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу будет смягчен. Это будет сделано для того, чтобы ЧОПы, инкассаторы и спортивные организации смогли продолжить свою работу

Экстренная корректировка

Власти прорабатывают вопрос о смягчении указа президента Владимира Путина, согласно которому в период проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций введены ограничения на оборот оружия. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к руководству МВД, и подтвердил источник в Государственной думе. По словам первого собеседника, послабления коснутся спортсменов, инкассаторов, ведомственной охраны и частных охранных предприятий. «Это связано, например, с тем, что есть понимание: для охраны будет не хватать сотрудников полиции. И могут привлечь ЧОПы», — подчеркнул источник в нижней палате парламента.

Президентский указ был подписан 9 мая. Он предполагает усиление мер безопасности на территориях субъектов, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу (с 25 мая по 25 июля 2018 года) и Кубка конфедераций (с 1 июня по 12 июля 2017 года). В частности, документ предусматривает ограничение полетов, проезда транспорта и проведения митингов. В указе также говорится, что в регионах, где будут проводиться соревнования, запрещается «оборот (за исключением хранения, изъятия) гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

Оборот оружия, как следует из соответствующего федерального закона, — это не только торговля или производство, но и ношение и перевозка. «Исходя из положений указа, на период проведения соревнований в банках, магазинах и на любых других объектах охрана должна быть безоружна. Использовать смогут только такие средства, как наручники или металлодетекторы», — сказал РБК зампред Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин. Он пояснил, что специализированные магазины не смогут продавать оружие и патроны, «из ассортимента у них будут доступны только одежда, туристическое снаряжение, аксессуары и прочее, а на витрины с оружием нужно вешать замок». Тиры и стрельбища должны прекратить работу, а охотники, спортсмены, коллекционеры и владельцы оружия должны оставить оружие в сейфах, добавил Зайнуллин.

Чтобы изменить указ, президент в соответствии с Конституцией может выпустить новый, пояснил РБК первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. «Он может это сделать в исключительных случаях, когда, например, считает необходимым оперативно решить тот или иной вопрос», — отметил парламентарий.

«Все, что касается госуслуг — оформление разрешений, продление разрешений [на оружие], — этот порядок, скорее всего, будет корректировать межведомственный оперативный штаб», — уточнил собеседник РБК, близкий к руководству МВД. Он пояснил, что в состав этого штаба входят все силовые ведомства, а руководство возложено на ФСБ. «Государство сейчас ищет выход из сложившейся ситуации, чтобы не допустить негативных проявлений — срывов соревнований и сбоя функционирования всех систем безопасности», — заявил собеседник РБК.

Без соревнований и охраны

После публикации указа на положения документа пожаловались сразу несколько представителей частных охранных предприятий и спортивных организаций. Так, исполнительный директор Стрелкового союза России Анна Лещикова сказала РБК, что документ делает невозможным участие стрелковых сборных команд России в международных соревнованиях, а также проведение всероссийских соревнований. «Вопрос не столько в материальных убытках, сколько в невозможности качественно подготовиться к ключевым стартам сезона и провести запланированные по системе отбора соревнования», — полагает Лещикова. Перенести турниры в другие регионы не удастся из-за плотного графика мероприятий, согласованного еще в прошлом году, добавил в разговоре с РБК представитель оружейного портала Guns.ru Владимир Пискунов.

В свою очередь начальник юридического отдела охранной группы «Дубровник» Ирина Пещерева рассказала РБК, что в компании изучают указ президента: «На нашей работе может отразиться ограничение на использование гражданского и служебного оружия». По словам Пещеревой, предприятия охранной отрасли нуждаются в разъяснении от Росгвардии положений указа о том, «каких конкретно территорий Москвы и Московской области коснутся ограничения: целиком столицы или только мест проведения спортивных мероприятий».

Генеральный директор ЧОП «Белган» Валерий Ганков заявил РБК, что их пока не уведомляли о каких-либо ограничениях. «В Нацгвардии есть отдел лицензионно-разрешительной работы, который курирует соблюдение закона «О частной детективной и охранной деятельности». Но о дополнительных требованиях и о наложении ограничений они нас пока не уведомляли. Если ограничения введут, будем их выполнять», — подчеркнул Ганков.