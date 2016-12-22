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Адвокат попросил ЕСПЧ спасти тяжелобольного арестанта «Матросской тишины»
Общество, 14:04
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Адвокат попросил ЕСПЧ спасти тяжелобольного арестанта «Матросской тишины»
Правозащитники рассказали о тяжелобольном заключенном, который содержится в столичном изоляторе и которому не оказывают медицинскую помощь. Фигурант дела может свести счеты с жизнью, чтобы избавиться от боли
Следственный изолятор № 1 «Матросская тишина» (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Адвокат Светлана Сидоркина, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и попросила обязать Россию срочно провести медицинское обследование 55-летнего Алексея Магазейщикова, который содержится в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина». Копия заявления есть в распоряжении РБК. По словам Сидоркиной, заключенному требуется медицинская помощь «в условиях высокоспециализированного стационара урологического профиля». В противном случае для Магазейщикова, находящегося в СИЗО уже полтора года, могут наступить необратимые последствия.

В 2014 году Гагаринский суд Москвы приговорил Магазейщикова к трем годам и трем месяцам колонии по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). С сентября 2015 года его перевели из колонии в столичный изолятор «Матросская тишина»: в отношении него возбудили новое дело о мошенничестве, которое сейчас рассматривает Преображенский суд. У Магазейщикова было диагностировано заболевание предстательной железы, из-за чего в 2013 году ему установили катетер в мочевой пузырь. После перевода в СИЗО его состояние ухудшилось.

«Он жаловался на слабость, одышку, головокружение, нарушение сердечной деятельности, периодическое повышение температуры. Внешне у него появились хорошо заметные сильные отеки на лице и теле, в связи с чем, с его слов, вес тела за время пребывания в СИЗО №1 по Москве значительно увеличился, цвет кожи приобрел неестественный землистый оттенок», — говорится в заявлении. Как указывает Сидоркина, сам фигурант дела связал это с тем, что ему не меняли катетер, а врач его не осматривал. Адвокат неоднократно обращалась к руководству изолятора, однако ей отвечали, что Магазейщикову оказывается медицинская помощь «согласно нормативным документам».

«Боль, которую он испытывает в нижней части брюшной полости, бывает настолько сильной и невыносимой, что он не может спать. Заявитель в полном отчаянии: постоянно посещают мысли о суициде как о средстве избавления от боли», — подчеркивается в обращении. В апреле Магазейщикова осмотрел врач, который пришел к выводу, что «прогноз ввиду крайней запущенности заболевания неблагоприятный»: у больного была найдена, в частности, хроническая почечная и сердечная недостаточность. Диагностированные заболевания стали следствием запущенной аденомы предстательной железы. Врач рекомендовал перевести заключенного в стационар, поскольку ему может потребоваться удаление мочевого пузыря. Однако дополнительная медпомощь Магазейщикову не была оказана. Сидоркина считает, что таким образом ФСИН нарушает запрет на пытки, установленный ст. 3 Европейской конвенции по правам человека.

В Головинском суде сейчас также рассматривается иск Магазейщикова к структурам ФСИН на 500 тыс руб., которые он просит взыскать в качестве компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинских услуг.

Это не первый случай, когда в изоляторах содержатся тяжелобольные заключенные. В декабре 2012 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков была арестована 25-летняя Маргарита Чарыкова, страдающая врожденным отсутствием прямой кишки и пережившая более 60 операций. Она провела в СИЗО четыре месяца. За это время ее состояние резко ухудшилось. После публикаций в СМИ и жалоб в ЕСПЧ суд отпустил Чарыкову под подписку о невыезде. Позднее ее осудили условно. А в декабре 2013 года стало известно о московском аудиторе Владимире Топехине: парализованный заключенный содержался в столичной Бутырской тюрьме.

Автор: Илья Рождественский
Теги: ЕСПЧ , ФСИН , Страсбургский суд , «Матросская тишина»
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