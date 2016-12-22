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Общество
МЧС объяснило превышение дозы сероводорода в Москве неисправным датчиком 12:39 Прокуратура проверит превышение выбросов сероводорода в Москве 14:48 Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла 14:25 Теплоход «Санкт-Петербург» сел на мель в Вологодской области 14:24 Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда 14:11 Адвокат попросил ЕСПЧ спасти тяжелобольного арестанта «Матросской тишины» 14:04 Актеры сочли «идиотизмом» идею запретить на ТВ сцены распития алкоголя 14:02 Станцию «Спортивная» в столичном метро временно закрыли для пассажиров 13:55 Мосгордума приняла столичный закон о реновации 13:28 Патриарх призвал Порошенко помешать принятию «антицерковных законов» 13:12 При крушении легкомоторного самолета в Пензенской области погиб пилот 12:48 В управлении загс Москвы объяснили запрет на шорты и рваные джинсы 12:41 Москвичи назвали отмывание денег главной целью сноса пятиэтажек 12:17 Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение 11:40 Минюст предложил дать дополнительные гарантии жителям сносимых пятиэтажек 11:34 Официальное название «Зенит Арены» в Петербурге выберут жители города 11:16 СМИ узнали о запрете загсов Москвы проводить свадьбы в шортах и майках 11:11 Заксобрание Петербурга отказалось обсуждать референдум по Исаакию 11:03 Качество новостроек по программе реновации проконтролирует спецотдел 11:00 Медведеву предложили запретить на телевидении сцены с распитием алкоголя 10:49 Умер космонавт Виктор Горбатко 10:42
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МЧС объяснило превышение дозы сероводорода в Москве неисправным датчиком
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12:39
Наталья Демченко
МЧС объяснило превышение дозы сероводорода в Москве неисправным датчиком
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Данные о превышении уровня сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы в 51 раз были зафиксированы неисправным датчиком, сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее в ведомстве сообщили, что не получали обычных в таких случаях жалоб от жителей столицы

Данные о выбросе сероводорода в районе Капотня на юго-востоке в Москве не соответствуют действительности и были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции «Мосэкомониторинга», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Москве.

В ночь на 17 мая автоматическая станция «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировала превышение уровня сероводорода в воздухе в 51 раз.

«Однако направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали», — сказал собеседник «Интерфакса» в пресс-службе МЧС. Он также сообщил, что главное управление МЧС России по Москве направило информацию о неисправности датчика в «Мосэкомониторинг», которое теперь проведет его проверку. ​

Ранее о том, что превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах МНПЗ в эту ночь зафиксировано не было, сообщил Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), который находится в этом районе. В МНПЗ при этом ссылались на данные собственной системы экологического мониторинга.

В МЧС РБК также заявляли, что жалоб от жителей столицы на запах сероводорода к ним не поступало. «Обычно если какое-то превышение бывает, то жалобы поступают», — сообщили в пресс-службе московского управления МЧС. 

Теги
сероводород, датчик
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