МЧС объяснило превышение дозы сероводорода в Москве неисправным датчиком

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Данные о превышении уровня сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы в 51 раз были зафиксированы неисправным датчиком, сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее в ведомстве сообщили, что не получали обычных в таких случаях жалоб от жителей столицы

Данные о выбросе сероводорода в районе Капотня на юго-востоке в Москве не соответствуют действительности и были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции «Мосэкомониторинга», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Москве.

В ночь на 17 мая автоматическая станция «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировала превышение уровня сероводорода в воздухе в 51 раз.

«Однако направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали», — сказал собеседник «Интерфакса» в пресс-службе МЧС. Он также сообщил, что главное управление МЧС России по Москве направило информацию о неисправности датчика в «Мосэкомониторинг», которое теперь проведет его проверку. ​

Ранее о том, что превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах МНПЗ в эту ночь зафиксировано не было, сообщил Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), который находится в этом районе. В МНПЗ при этом ссылались на данные собственной системы экологического мониторинга.

В МЧС РБК также заявляли, что жалоб от жителей столицы на запах сероводорода к ним не поступало. «Обычно если какое-то превышение бывает, то жалобы поступают», — сообщили в пресс-службе московского управления МЧС.