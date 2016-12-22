СК вернет Максаковой арестованные по делу Вороненкова драгоценности

Марии Максаковой вернут драгоценности и деньги, арестованные в рамках дела в отношении ее мужа, убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. СКР подозревает Вороненкова в махинациях с недвижимостью

Мария Максакова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следственный комитет постановил вернуть Марии Максаковой принадлежащие ей ювелирные изделия и часы, которые были арестованы по делу бывшего депутата Госдумы, ее мужа Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Об этом сообщает «РИА Новости» из зала Мосгорсуда.

Ходатайство, поданное адвокатом Вороненкова Андреем Гривцовым, было удовлетворено следователем. Максаковой вернут «женские ювелирные изделия и часы». «В возврате мужских ювелирных изделий и часов отказано», — заявила судья. По словам Гривцова, имущество было изъято из ячейки Максаковой в банке.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката, вдове Вороненкова вернут «несколько украшений, сережек, а также €40 тыс.».

Против Вороненкова в России были заведены дела по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 (организация фальсификации государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество). Экс-депутата подозревают в махинациях с недвижимостью на $1,2 млн и 6,4 млн руб. В октябре 2016 года вместе с Максаковой он уехал из России.

Имущество Вороненкова в России — гаражный бокс, машино-место и «большое количество драгоценностей и мужских часов» — было арестовано 1 августа, сообщал его адвокат Гривцов.

Вороненков был убит бывшим бойцом украинского добровольческого батальона в Донбассе Павлом Паршовым в Киеве 23 марта. Генпрокуратура Украины назвала «фактическим заказчиком убийства» бизнесмена Владимира Тюрина, который был в отношениях с Максаковой более десяти лет назад.