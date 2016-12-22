Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,59 57,16 EUR Нал. 67,94 67,37 USD Бирж. 57,26 +0,10 EUR Бирж. 67,59 -0,05 USD ЦБ. 57,09 -0,53 EUR ЦБ. 67,30 -0,84 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5695,00 +19,22 ММВБ 2104,80 +0,29% РТС 1158,02 +0,12% Brent 57,86 +1,15% DJIA 22899,56 +0,12% Nasdaq 6621,13 +0,23% FTSE 7530,61 -0,06%
В США умер переводчик Ахматовой и Бродского
Лента новостей
Глава ДНР заявил о задержании причастных к гибели Моторолы 17:53, Политика Каррера рассказал о срыве перехода игрока «Челси» в «Спартак» 17:50, Спорт СК возбудил уголовное дело по факту гибели Марьянова 17:48, Общество Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном из-за ориентации 17:43, Общество ФАС запросила данные о ценообразовании на билеты у авиакомпаний 17:41, Бизнес АФК «Система» выставила на продажу отель Marriott Courtyard в Москве 17:38, Бизнес Китай предложил Саудовской Аравии продать ему 5% Saudi Aramco 17:32, Бизнес Умер говоривший за сотни героев Джорджа Мартина актер из «Игры престолов» 17:22, Общество Задорнов пригласил менеджеров ВТБ24 на санацию Бинбанка и «Открытия» 17:05, Финансы Павленский назвал акцию в Париже предвестником «освобождения России» 17:00, Общество Совбез Турции рекомендовал продлить чрезвычайное положение в стране 16:57, Политика Джигарханяна госпитализировали в состоянии «средней тяжести» 16:56, Общество Сколько стоят дачи в Подмосковье этой осенью 16:56, Недвижимость ЛУКОЙЛ не нашел нефть на четырех месторождениях в Балтийском море 16:54, Бизнес Бизнесмена объявили в международный розыск по делу полковника Максименко 16:54, Общество Генералу СКР Максименко дважды вменили взятку за освобождение людей Шакро 16:49, Общество В Хорватии задержали бывшее руководство компании-должника Сбербанка 16:43, Общество Страна как один квартал: названы лучшие молодые архитекторы России 16:42, Недвижимость Евростат назвал число жителей Евросоюза за чертой бедности в 2016 году 16:38, Общество Экономика «здесь и сейчас»: как ожидания потребителей меняют бизнес 16:36, Мнение Путин ввел санкции против КНДР в ответ на ракетно-ядерные испытания 16:35, Политика В Ирландии из-за шторма «Офелия» погиб один человек 16:27, Общество США направили к Корейскому полуострову «обезглавливающий» врага спецназ 16:24, Политика РФПИ заключил соглашение с Enel об аренде электромобилей в Москве 16:03, Бизнес В Турции при взрыве на границе с Ираком погибли двое солдат 16:01, Общество Командование Пешмерга назвало действия иракской армии объявлением войны 15:52, Политика В производство оборудования для маркировки лекарств вложат 1,3 млрд руб. 15:45, Общество Банк Франции подаст жалобу на Павленского за поджог здания в Париже 15:44, Общество
В США умер переводчик Ахматовой и Бродского
Общество, 18:00
0
В США умер переводчик Ахматовой и Бродского
Лауреат двух Пулитцеровских премий поэт и переводчик Ричард Уилбер умер в возрасте 96 лет. Бродский называл его переводы прекрасными
Ричард Уилбер (Фото: Nancy Palmieri / AP)

Ричард Уилбер скончался на 97-м году жизни в доме престарелых в штате Массачусетс, передает The New York Times. Кончину поэта и переводчика изданию подтвердил его сын Кристофер.

Уилбер — обладатель двух Пулитцеровских премий. Первую он получил в 1957 году за сборник поэм «Реальные вещи» (Things of This World), вторую — в 1989 году за сборник «Новые и старые стихи» (New and Collected Poems). За свою жизнь он написал девять сборников поэзии и несколько детских книжек, иллюстрации к которым он нарисовал сам.

Он также переводил произведения французских, испанских и русских авторов, включая Мольера, Жан-Батиста Расина, Иосифа Бродского, Анны Ахматовой. Бродский вспоминал о работе с Уилбером: «Некоторые места я просил его переделывать по два, по три раза — и в какой-то момент понял: все, больше нельзя, пора остановиться. Но и в таком не доведенном до совершенства виде получилось прекрасно».

Как пишет Time, Уилбера относили к «формалистам» из-за использования старомодных метров и языка в своем творчестве.

Его последний сборник стихов и переводов «Прихожая» (Anterooms: New Poems and Translations) вышел в 2010 году.

В годы Второй мировой войны Уилбер служил в армии США. NYT пишет, что он хотел быть шифровальщиком, но командование не разрешило из-за его «левацких взглядов». Позднее Уилбер рассказывал, что однажды посетил собрание марксистов, но заснул на нем, а его взгляды были не более радикальными, чем у президента США Франклина Рузвельта с его «новым курсом» 1930-х годов.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: поэт , Ричард Уилбер
Главное
Задорнов пригласил менеджеров ВТБ24 на санацию Бинбанка и «Открытия» Финансы
Главное
Задорнов пригласил менеджеров ВТБ24 на санацию Бинбанка и «Открытия» Финансы
Путин ввел санкции против КНДР в ответ на ракетно-ядерные испытания Политика
ЛУКОЙЛ не нашел нефть на четырех месторождениях в Балтийском море Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку