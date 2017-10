В США умер переводчик Ахматовой и Бродского

Лауреат двух Пулитцеровских премий поэт и переводчик Ричард Уилбер умер в возрасте 96 лет. Бродский называл его переводы прекрасными

Ричард Уилбер (Фото: Nancy Palmieri / AP)

Ричард Уилбер скончался на 97-м году жизни в доме престарелых в штате Массачусетс, передает The New York Times. Кончину поэта и переводчика изданию подтвердил его сын Кристофер.

Уилбер — обладатель двух Пулитцеровских премий. Первую он получил в 1957 году за сборник поэм «Реальные вещи» (Things of This World), вторую — в 1989 году за сборник «Новые и старые стихи» (New and Collected Poems). За свою жизнь он написал девять сборников поэзии и несколько детских книжек, иллюстрации к которым он нарисовал сам.

Он также переводил произведения французских, испанских и русских авторов, включая Мольера, Жан-Батиста Расина, Иосифа Бродского, Анны Ахматовой. Бродский вспоминал о работе с Уилбером: «Некоторые места я просил его переделывать по два, по три раза — и в какой-то момент понял: все, больше нельзя, пора остановиться. Но и в таком не доведенном до совершенства виде получилось прекрасно».

Как пишет Time, Уилбера относили к «формалистам» из-за использования старомодных метров и языка в своем творчестве.

Его последний сборник стихов и переводов «Прихожая» (Anterooms: New Poems and Translations) вышел в 2010 году.

В годы Второй мировой войны Уилбер служил в армии США. NYT пишет, что он хотел быть шифровальщиком, но командование не разрешило из-за его «левацких взглядов». Позднее Уилбер рассказывал, что однажды посетил собрание марксистов, но заснул на нем, а его взгляды были не более радикальными, чем у президента США Франклина Рузвельта с его «новым курсом» 1930-х годов.