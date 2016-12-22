Умер говоривший за сотни героев Джорджа Мартина актер из «Игры престолов»

Британский театральный и киноактер Рой Дотрис скончался в Лондоне в возрасте 94 лет

Рой Дотрис (Фото: Ray Stubblebine / Reuters)

Британский актер Рой Дотрис, сыгравший пироманта Галлина в сериале «Игра престолов», умер в Лондоне в возрасте 94 лет, сообщает издание International Business Times.

В заявлении семьи Дотрис говорится, что актер мирно скончался в своем доме, окруженный дочерьми, внуками и правнуками.

Рой Дотрис родился в 1923 году на острове Гернси. В конце 1960-х годов он стал известен как театральный актер и прославился как исполнитель главной и единственной роли в пьесе Патрика Гарленда «Краткая жизнь». Пьеса продолжительностью более двух с половиной часов выдержала 1782 постановки в Лондоне и на Бродвее, а также в ходе международных туров, что обеспечило Дотрису место в Книге рекордов Гиннесса как человеку, исполнившему наибольшее число моноспектаклей. В 2000 году Дотрис был награжден театральной премией «Тони».

В «большом» кино высшим достижением Дотриса стало появление в фильме Милоша Формана «Амадей», где он сыграл отца Моцарта. Также Дотрис снялся в фильме Франклина Шеффнера «Николай и Александра», рассказывающем о жизни последнего русского императора.

Значительно более активно Дотрис играл в телесериалах — на его счету «Вавилон-5», «Скользящие», «Ангел» и культовая «Игра престолов». Первоначально предполагалось, что Дотрис будет играть великого мейстера Пицеля, однако болезнь вынудила актера отказаться от роли. Позднее Дотрис все же появился в сериале, сыграв главу Гильдии алхимиков Королевской гавани пироманта Галлина, изготавливавшего Дикий огонь.

Однако Галлин не единственный персонаж Джорджа Мартина, многим обязанный Дотрису. Актер начитал аудиоверсии книг писателя и озвучил более пятисот персонажей саги. В 2004 году Дотрис был включен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, воплотивший наибольшее число персонажей в одной аудиокниге — в первой части «Песни льда и пламени» его голосом говорят 224 персонажа, а общая продолжительность записи составляет более 33,5 часа.