Илюмжинов предложил «усадить за шахматную доску» Трампа и Ким Чен Ына

Партия между лидерами США и КНДР помогла бы снизить напряженность в регионе, заявил Кирсан Илюмжинов. Он также рассказал об идее организовать шахматный турнир между школьниками из двух Корей в демилитаризованной зоне

Кирсан Илюмжинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Шахматная партия между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном помогла бы снять напряжение в регионе, заявил президент Международной шахматной ассоциации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, передает «Интерфакс». Он предложил «усадить за шахматную доску, без галстука» двух лидеров.

«А то весь регион в напряжении. Хватит бряцать оружием», — добавил он.

Илюмжинов добавил, что если он встретится с Трампом, то предложит тому провести шахматный турнир между школьниками из КНДР и Южной Кореи. По его словам, в Сеуле с такой идеей уже согласились, в Пхеньяне «заинтересовались». Турнир, по словам главы ФИДЕ, мог бы пройти на 38-й параллели на Корейском полуострове — в демилитаризованной зоне между двумя странами.

Также Илюмжинов прокомментировал вопрос выборов нового главы ассоциации. В четверг, 13 октября, исполком ФИДЕ проголосовал за передачу полномочий главы Георгиосу Маркопулосу, заместителю Илюмжинова. На следующий день члены исполнительного совета ФИДЕ попросили его не выдвигать свою кандидатуру на новых выборах. Как пояснила РБК пресс-атташе организации Анастасия Карлович, «Илюмжинов может решать, стоит ему выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах или нет».

«Мне сказали, что, если с меня будут сняты санкции, вопрос о (невозможности) участия в выборах президента ФИДЕ будет снят», — сказал Илюмжинов. Он также рассказал, что написал Трампу с просьбой защитить его права. «У меня будут встречи с представителями Минфина США, но, насколько я знаю, у них нет ко мне вопросов. Почему тогда я в санкционном списке​ и чиновники ФИДЕ используют этот факт в своих интрижках?» — добавил он.

Глава ФИДЕ добавил, что выборы нового руководителя шахматной ассоциации пройдут в сентябре 2018 года, кандидаты смогут заявить о своем участии в них в июне будущего года.

Также Илюмжинов заявил, что хотел бы пригласить в президентский совет ФИДЕ основателя Alibaba Джека Ма, также он упомянул главу Facebook Марка Цукерберга. «Мы открыты, чтобы добавлять людей с новаторскими идеями. У нас в президентском совете ФИДЕ есть люди за 80. С одной стороны, профессионализм можно использовать, но и молодых, зубастых, с деньгами тоже. Тогда изменим мир», — сказал он.

Илюмжинов попал под санкции США в конце ноября 2015 года, тогда же в санкционный список был внесен связанный с ним банк «Русский финансовый альянс».