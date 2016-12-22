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Список разрешенных к провозу в самолете вещей рекомендовали расширить
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Список разрешенных к провозу в самолете вещей рекомендовали расширить
Общество, 14:22
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Список разрешенных к провозу в самолете вещей рекомендовали расширить
Общественный совет при Минтрансе рекомендовал ведомству включить в список бесплатно провозимых вещей автолюльки
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Работающий при Министерстве транспорта общественный совет рекомендовал ведомству «рассмотреть возможность» расширения списка вещей, которые пассажиры могут бесплатно взять на борт самолета помимо ручной клади.

В протоколе заседания совета, опубликованном на сайте Минтранса, говорится, что в число таких вещей стоит добавить «автолюльки для провоза младенца».

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9 октября 2017 года Минтранс объявил, что направил на регистрацию в Минюст приказ, утвердивший поправки в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. В соответствии с документом список вещей, разрешенных к бесплатной перевозке в салонах воздушных судов помимо ручной клади, решено пересмотреть, исключив из него фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, зонты и книги. Все эти предметы Минтранс рекомендует убирать в сумки, портфели и (впервые добавлены в список) небольшие рюкзаки. В «белый» список добавлены также пакеты с товарами, приобретенными в магазинах дьюти-фри в аэропорту.

Кроме того, по приказу Минтранса разрешается брать в салон помимо ручной клади принадлежащие пассажиру-инвалиду костыли, трости, ходунки, роллаторы и складное кресло-коляску, «имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажирского сидения», а также при соблюдении аналогичных условий детскую люльку или детскую коляску, габариты которых установлены правилами перевозчика. 

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Также ведомство решило отменить маркировку ручной клади для тех, кто прошел электронную регистрацию на рейс. Ручную кладь будут проверять и взвешивать перед выходом пассажиров на посадку в самолет.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: авиация , Минтранс , багаж , ручная кладь
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