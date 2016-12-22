Список разрешенных к провозу в самолете вещей рекомендовали расширить

Общественный совет при Минтрансе рекомендовал ведомству включить в список бесплатно провозимых вещей автолюльки

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Работающий при Министерстве транспорта общественный совет рекомендовал ведомству «рассмотреть возможность» расширения списка вещей, которые пассажиры могут бесплатно взять на борт самолета помимо ручной клади.

В протоколе заседания совета, опубликованном на сайте Минтранса, говорится, что в число таких вещей стоит добавить «автолюльки для провоза младенца».

9 октября 2017 года Минтранс объявил, что направил на регистрацию в Минюст приказ, утвердивший поправки в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. В соответствии с документом список вещей, разрешенных к бесплатной перевозке в салонах воздушных судов помимо ручной клади, решено пересмотреть, исключив из него фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, зонты и книги. Все эти предметы Минтранс рекомендует убирать в сумки, портфели и (впервые добавлены в список) небольшие рюкзаки. В «белый» список добавлены также пакеты с товарами, приобретенными в магазинах дьюти-фри в аэропорту.

Кроме того, по приказу Минтранса разрешается брать в салон помимо ручной клади принадлежащие пассажиру-инвалиду костыли, трости, ходунки, роллаторы и складное кресло-коляску, «имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажирского сидения», а также при соблюдении аналогичных условий детскую люльку или детскую коляску, габариты которых установлены правилами перевозчика.

Также ведомство решило отменить маркировку ручной клади для тех, кто прошел электронную регистрацию на рейс. Ручную кладь будут проверять и взвешивать перед выходом пассажиров на посадку в самолет.