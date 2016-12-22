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Стали известны итоги расследования катастрофы Ан-2 на авиашоу в Балашихе
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Стали известны итоги расследования катастрофы Ан-2 на авиашоу в Балашихе
Общество, 14:29
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Стали известны итоги расследования катастрофы Ан-2 на авиашоу в Балашихе
Авиакатастрофа Ан-2 на авиашоу в Балашихе произошла по вине пилота Дмитрия Сухарева, говорят источники РБК, знакомые с ходом расследования. МАК проведет летный эксперимент с участием Ан-2, чтобы подтвердить выводы комиссии.
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В отчете по результатам расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК) катастрофы гражданского самолет Ан-2 на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе утверждается, что к трагедии привела ошибка пилота Дмитрия Сухарева, которую он допустил в управлении самолетом. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, а также подтвердил собеседник в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Видео: Ruptly

Авиакатастрофа произошла 2 сентября на авиашоу, посвященном 70-летию первого полета Ан-2. Самолет упал в подмосковной Балашихе во время выполнения фигуры высшего пилотажа — потерял высоту, завалился на крыло и столкнулся с землей. В катастрофе погибли два человека: пилот Дмитрий Сухарев и пассажир Борис Тылевич. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушных судов).

«С 3 сентября специалисты МАКа изучали подробности инцидента: были проанализированы показания приборов самолета, взяты пробы грунта с остатками горючего, а также исследованы фрагменты Ан-2», — рассказал РБК собеседник, знакомый с работой комиссии по расследованию инцидента в Балашихе.

Во вторник, 17 октября, эксперты комиссии проведут летный эксперимент, цель которого — восстановить события 2 сентября. «Результаты этого полета должны подтвердить выводы комиссии», — уточнил источник, знакомый с материалами расследования. Летный эксперимент позволит сформулировать дополнения в инструкции для управления самолетом Ан-2, отметил собеседник РБК.

В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет Ан-2. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Ранее РБК сообщал, что в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР в качестве приоритетной версии крушения самолета рассматривали нарушение пилотом программы авиашоу.

«Летчик Дмитрий Сухарев должен был пролететь в районе проведения авиашоу, не​ совершая фигур сложного пилотажа», — сообщал собеседник, близкий к расследованию дела о катастрофе. Пилот совершил фигуру высшего пилотажа «мертвую петлю» по личной инициативе, говорил источник. «По регламенту проведения подобного рода мероприятий такие поступки могут караться санкциями организаторов, но если все проходит удачно, то про лихачества все забывают», — отмечал он.

Источник, принимавший участие в организации авиашоу, сообщал РБК, что пилот «перебрал с креном», не стал пересекать линию зрителей, и это привело к падению самолета. РБК ожидает ответ на запросы о результатах расследования от Межгосударственного авиационного комитета.

Пресс-секретарь ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту; аэропорт Черное входит в состав Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ) Игорь Филимонов рассказывал РБК, что Дмитрий Сухарев был «опытнейшим летчиком». «Человек, который великолепно знал и чувствовал самолет Ан-2. Именно поэтому он в последний момент смог увести воздушное судно в сторону от зрителей», — добавил представитель ДОСААФ.

Дмитрий Сухарев — заслуженный пилот-инструктор, состоял в подмосковном авиаклубе «КВС». Более десяти лет работал в гражданской авиации, летал на самолетах Ан-2, Як-12, на вертолетах различной модификации. Занимался спортивной авиацией.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: авиакатастрофа , Ан-2 , Балашиха , авиашоу
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