На шахте «Уралкалия» произошел пожар

На шахте «Уралкалия» в Соликамске произошел пожар. По данным МЧС, из шахты были эвакуированы более 200 человек, пострадавших в результате задымления нет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На шахте одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Уралкалий» в Пермском крае произошел пожар. Сообщение о возгорании в шахте по добыче калийной соли в Соликамске размещено на сайте регионального МЧС.

Представитель «Уралкалия» сообщил РБК, что на Соликамском калийном рудоуправлении-1 (рудник СКРУ-1) произошло задымление. «Подтверждаем задымление на СКРУ-1, идет эвакуация персонала», — сообщил представитель компании.

По его словам, задымление горной выработки пятой юго-западной панели было обнаружено 16 октября в 12:25 по местному времени (10:25 мск). В 12:38 (10:38 мск) информация о возгорании уже поступила в МЧС, следует из сообщения ведомства.

«Задействован план ликвидации аварии, персонал выведен из зоны задымления», — рассказал представитель компании. Он также отметил, что сейчас обследование горной выработки проводит подразделение спасателей. Они ищут источник задымления. «Пострадавших нет, производство работает в штатном режиме», — подчеркнул представитель «Уралкалия».

Информация о том, что угрозы жизни людей нет, размещена также в сообщении МЧС.

Возгорание произошло в шахте Березниковского филиала ООО «Агрохимбезопасность», рассказал РБК заместитель министра территориальной безопасности Пермского края, начальник управления государственной противопожарной службы гражданской защиты и регионального надзора Юрий Соматкин.

По его словам, уже все 287 шахтеров подняты на поверхность. «В шахте остаются 10 человек для обслуживания лифтов и 10 горных спасателей», — рассказал он РБК.

«На данный момент известно, что это техническая причина. Возгорание произошло на площади 30 кв. м. Тушением пожара занимаются два отделения горных спасателей самого предприятия в составе десяти человек», — рассказал он РБК. По его словам, главная задача МЧС — вывести людей на поверхность. «Угрозы распространения пожара на пути эвакуации сейчас нет», — добавил Соматкин.

Источник агентства «Интерфакс» службе технического надзора региона рассказал, что на шахте загорелось демонтируемое оборудование. «Пожар оперативно локализовали и отсекли от рабочей части забоя», — рассказал собеседник агентства.

Губернатор Пермского края Максим Решетников взял на личный контроль сообщение о возгорании на калийном комбинате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.