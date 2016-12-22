ФАС предложила продавать дешевые презервативы в вендинговых аппаратах

Для борьбы с распространением ВИЧ в ФАС предложили популяризовать презервативы среди россиян. Для этого ведомство предлагает снизить их стоимость, подготовить социальную рекламу и установить вендинговые аппараты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала комплекс мер, который должен снизить стоимость средств барьерной контрацепции. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение РБК.

Предложения ФАС связаны с государственной программой по противодействию распространения ВИЧ в России. «ФАС России провела исследование товарного рынка медицинских изделий, применяемых в качестве барьерных контрацептивов, и направила в Правительство Российской Федерации свои предложения по механизму снижения цен на соответствующие товары», — сообщили в ведомстве. Проверку рынка презервативов ФАС начала еще в мае.

В ФАС предложили добиться снижения цен на контрацептивы и расширить их ассортимент в аптеках. Удешевить презервативы в ведомстве, в частности, предложили с помощью ограничения платы за их испытания при процедуре госрегистрации. Кроме того, ФАС предложила ограничить наценку продавца 5% от стоимости презервативов.

Еще один пакет мер должен облегчить приобретение презервативов в аптеках. В частности, в ФАС предложили обязать аптеки предлагать покупателям в первую очередь дешевые презервативы. Также аптекари будут должны информировать покупателей, если у приобретаемых ими средств контрацепции будут более дешевые аналоги. Кроме того, в ФАС предложили «рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории».

Добиться популяризации презервативов в качестве способа контрацепции в ведомстве также планируют с помощью «постоянной пропаганды» их использования «в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций». Для этого ФАС предлагает задействовать социальную рекламу, телевидение и киноиндустрию. Еще одним пунктом пропаганды использования презервативов будет половое просвещение в школах и университетах. В ФАС предложили включить соответствующие «обязательные разделы в образовательные программы среднего и высшего образования».

План реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в России был утвержден Медведевым в апреле. В рамках плана правительство поручило Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и ФАС найти механизмы снижения цен на медицинские контрацептивы.