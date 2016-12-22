СМИ узнали о планах боевиков ИГ напасть на участников фестиваля молодежи

Одной из целей задержанной в Москве и Махачкале «спящей ячейки» ИГ были участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Встреча участников XIX Всемирного фестиваля молодежи в Махачкале (Фото: Айдемир Даганов / ТАСС)

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, задержанные в выходные в Москве и Махачкале сторонники «Исламского государства» (запрещенной в России организации) планировали напасть в том числе на участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 50 его участников из 30 стран в субботу прибыли в Махачкалу.

Указывается, что террористы намеревались привести в действие несколько небольших взрывных устройств и устроить ножевые атаки на мероприятиях с участием молодых людей. По их замыслу это должно было «обеспечить акции максимальный резонанс».

Собеседник издания рассказал, что задержанные являлись выходцами из Дагестана и трудились разнорабочими на стройке. Уже после задержания они признались в контактах с эмиссарами ИГ, подготовке двух взрывных устройств. При этом в спецслужбах предполагают, что причастных к банде было больше четверых.

О задержании так называемой «спящей ячейки» ИГ Национальный антитеррористический комитет сообщил 14 октября. Указывалось, что боевики задержаны, а изготовленные ими взрывные устройства уничтожены.