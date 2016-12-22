СМИ узнали о планах боевиков ИГ напасть на участников фестиваля молодежи

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, задержанные в выходные в Москве и Махачкале сторонники «Исламского государства» (запрещенной в России организации) планировали напасть в том числе на участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 50 его участников из 30 стран в субботу прибыли в Махачкалу.
Указывается, что террористы намеревались привести в действие несколько небольших взрывных устройств и устроить ножевые атаки на мероприятиях с участием молодых людей. По их замыслу это должно было «обеспечить акции максимальный резонанс».
Собеседник издания рассказал, что задержанные являлись выходцами из Дагестана и трудились разнорабочими на стройке. Уже после задержания они признались в контактах с эмиссарами ИГ, подготовке двух взрывных устройств. При этом в спецслужбах предполагают, что причастных к банде было больше четверых.
О задержании так называемой «спящей ячейки» ИГ Национальный антитеррористический комитет сообщил 14 октября. Указывалось, что боевики задержаны, а изготовленные ими взрывные устройства уничтожены.15 октября НАК опубликовал видео задержания и допросов подозреваемых. На записи допроса один из подозреваемых рассказывает, что он познакомился с неким человеком, который принес готовую взрывчатку. «Изначально он принес три штуки, две маленьких были», — рассказал задержанный. По его словам, самодельные взрывные устройства были начинены пневматическими шариками. Одна из бомб была на часовом механизме и оснащена магнитом, чтобы можно было прикрепить ее к поверхности, сообщил он.
Другой задержанный рассказал, что услышал о том, что нужно совершать теракты, из видеороликов. Третий подозреваемый во время допроса сказал, что узнал, как готовить коктейль Молотова, из видео на YouTube. По его словам, его планировали сделать в гараже.