Новые звонки о «минировании» затронули более 20 тыс. россиян

В субботу из-за анонимных звонков о «минировании» по всей России были эвакуированы свыше 21 тыс. человек. В Москве эвакуировали Ярославский вокзал, кинотеатр и несколько ночных клубов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экстренные службы в субботу, 16 сентября, получили 57 ложных звонков о минировании зданий в 11 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах. Информацию подтверждает и агентство «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

По данным собеседников агентств, все звонки о «минировании» касались торговых центров, социально значимых объектов, железнодорожных вокзалов. «Все 57 объектов были обследованы. Ни одно из сообщений не подтвердилось», — сказал собеседник ТАСС. «Все объекты обследованы, угроза взрывов не подтвердилась», — добавляет источник «РИА Новостей».

Всего в субботу из-за звонков о «минировании» была проведена эвакуация более 21 тыс. человек.

По данным на 22:30, проводится эвакуация в нескольких столичных объектах. В частности, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, эвакуируют людей из здания Ярославского вокзала. ТАСС сообщает об эвакуации из кинотеатра «Звездный» на проспекте Вернадского. Позднее стало известно, что угроза взрыва в этих объектах не подтвердилась.

До этого была проведена эвакуация в двух московских клубах Icon и Red. По информации ТАСС, угроза взрыва в обоих зданиях не подтвердилась.

В конце прошлой недели Россию захлестнула волна анонимных ложных звонков о минировании задний. Только за первые пять дней в целом по стране были эвакуированы около 150 тыс. человек более чем с 480 объектов, что беспрецедентно для России, рассказывал источник РБК в МВД России.

ФСБ по фактам анонимных звонков о «минировании» возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», писал РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. Собеседник рассказывал, что исполнители телефонной атаки используют IP-телефонию, что обеспечивает анонимность звонка.

Ранее сообщалось, что прорабатывается две версии, кто может стоять за атаками. По одной из них, атака идет с территории Украины, по другой — за ней стоят причастные к запрещенному в России «Исламскому государству» лица. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отверг все предположения о причастности Украины к данной атаке.

