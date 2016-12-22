Avito ответила на появление объявления о продаже растений из «Зарядья»

В интернет-каталоге Avito появилось объявление о продаже растений из московского парка «Зарядье». Внимание на это обратили пользователи социальных сетей Twitter и Facebook.
Пользователь под именем Юрий предлагал к продаже растения из зон северного ландшафта, смешанного леса, степи и заливных лугов. Цены на них варьировались между 500 и 5 тыс. руб. Так, за северные растения, в частности мхи и лишайники, продавец просил от 500 руб., за лесные — от 300 руб., за луговые — от 1000 руб. Саженец ели продавался по объявлению за 5 тыс. руб., осока — от 1 тыс. руб.
На поврежденные растения покупателям предлагалась скидка в 30%. Также Юрий отметил, что готов доставить растения не из представленного списка под заказ. Забрать растения продавец предлагал неподалеку от станции МЦК Ростокино или ж/д станции Северянин или же оформив доставку за 500 руб.
В настоящее время объявление по ссылке недоступно.
В пресс-службе Avito РБК ответили, что модераторы сервиса заблокировали это объявление, поскольку отнесли его к попытке продать краденный товар, что, подчеркнули в компании, запрещено правилами.
«Про растения из «Зарядья» было единичное объявление, которое было заблокировано модерацией», — сообщили в пресс-службе Avito. В компании заверили, что все объявления, которые публикуются на интернет-площадке, проходят модерацию специалистов, и, в случае если сервис зафиксирует нарушения правил сайта, контент блокируется или удаляется.
РБК также направил запрос в пресс-центр парка «Зарядье».
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