В связанном с экс-женой Сечина санатории под Москвой произошла стрельба

По ее словам, на территорию учреждения прошли 70 человек «при поддержке сотрудников ЧОП «Русь» во главе с бывшим директором санатория Гузеевым, была открыта стрельба по службе безопасности санатория».
Романова назвала эти действия «попыткой рейдерского захвата под руководством Шульгина Юрия Владимировича и его партнера Османова Эльдара Хусейновича».
По словам Романовой, в результате происшествия есть пострадавшие, в частности, шесть охранников санатория. «Стреляли и в меня, когда я подошла, я убежала. Сопровождала пострадавших в больницу, среди которых и сотрудники ЧОПа и отдыхающие в санатории», — сказала она, не уточнив, сколько отдыхающих было ранено.
Согласно данным СПАРК, санаторий «Каширские роднички» принадлежит пяти компаниям — ООО «ЭПМ Холдинг», ООО «Консорциум Энергопромфинанс», ООО «РБК-Энергия», АО «Роскоммунэнерго» и ООО «ПК АСЭП». Совладельцем консорциума «Энергопромфинанс», указывает СПАРК, является Марина Сечина. Генеральным директором самого санатория база раскрытия данных называет Бориса Гузеева. Татьяна Романова в СПАРКе указана как бывший и.о. генерального директора. Она не прокомментировала, почему в базе СПАРК директором числится Гузеев, ограничившись заявлением: «Меня переизбрали».
Согласно базе СПАРК, Юрий Шульгин является бывшим совладельцем ООО «РБК-Энергия», а также представителем управляющей компании АО «Роскоммунэнерго». Эльдар Османов, указано в СПАРКЕ, является бывшим членом совета директоров АО «Роскоммунэнерго» и экс-совладельцем ООО «РБК-Энергия».
На момент публикации материала РБК не удалось дозвониться до ООО «РБК-Энергия» и АО «Роскоммунэнерго».
Источник в окружении Марины Сечиной рассказал, что к зданию санатория «привезли около 50 человек нового ЧОПа и еще ряд неустановленных лиц». После того, как охранники санатория вернулись к зданию, произошла перестрелка, утверждает он.
«Зафиксировано 16 пострадавших, 6 из них в тяжелом состоянии. Но когда центральный пункт МВД связывается с каширским — те говорят, что все тихо и спокойно. У нас идут корпоративные суды, но это не говорит, что это путь к беспределу», — сообщил собеседник РБК.
Источники РБК в медицинских кругах говорят, что два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы на территории санатория. Дежурный хирург Каширской ЦРБ отказался прокомментировать РБК состояние и количество пострадавших в результате перестрелки.
Администратор санатория «Каширские роднички» рассказала РБК, что в настоящее время учреждение «стоит на стопе». «У нас здесь мероприятие, пока нет свободных номеров», — отметила она, не уточнив, о каком именно мероприятии идет речь. «Это закрытая коммерческая информация», — добавила она. На вопрос РБК о возможном факте перестрелки в санатории, администратор ответила, что «такой информацией мы не располагаем».
В пресс-службе ГУ МВД по московской области заявили РБК, что информации о перестрелке не поступало. «Нет информации, никакой стрельбы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Дежурный ОМВД России по городскому округу Кашира не смог предоставить РБК информацию о перестрелке в санатории «Каширские роднички».