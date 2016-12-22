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В связанном с экс-женой Сечина санатории под Москвой произошла стрельба
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В связанном с экс-женой Сечина санатории под Москвой произошла стрельба
Общество, 19:25
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В связанном с экс-женой Сечина санатории под Москвой произошла стрельба
В подмосковном санатории, связанном с экс-супругой главы «Роснефти» Мариной Сечиной, произошла перестрелка, рассказали РБК участники корпоративного конфликта и источник в медицинских кругах. Полиция факт стрельбы не подтверждает
Фото: jфициальный сайт «Санаторий «Каширские роднички»
​В санатории «Каширские роднички», расположенном в подмосковном городе Кашира, группа людей открыла стрельбу, заявила РБК Татьяна Романова, представившаяся исполнительным директором санатория.

По ее словам, на территорию учреждения прошли 70 человек «при поддержке сотрудников ЧОП «Русь» во главе с бывшим директором санатория Гузеевым, была открыта стрельба по службе безопасности санатория».

Романова назвала эти действия «попыткой рейдерского захвата под руководством Шульгина Юрия Владимировича и его партнера Османова Эльдара Хусейновича».

По словам Романовой, в результате происшествия есть пострадавшие, в частности, шесть охранников санатория. «Стреляли и в меня, когда я подошла, я убежала. Сопровождала пострадавших в больницу, среди которых и сотрудники ЧОПа и отдыхающие в санатории», — сказала она, не уточнив, сколько отдыхающих было ранено.

Согласно данным СПАРК, санаторий «Каширские роднички» принадлежит пяти компаниям — ООО «ЭПМ Холдинг», ООО «Консорциум Энергопромфинанс», ООО «РБК-Энергия», АО «Роскоммунэнерго» и ООО «ПК АСЭП». Совладельцем консорциума «Энергопромфинанс», указывает СПАРК, является Марина Сечина. Генеральным директором самого санатория база раскрытия данных называет Бориса Гузеева. Татьяна Романова в СПАРКе указана как бывший и.о. генерального директора. Она не прокомментировала, почему в базе СПАРК директором числится Гузеев, ограничившись заявлением: «Меня переизбрали».

Согласно базе СПАРК, Юрий Шульгин является бывшим совладельцем ООО «РБК-Энергия», а также представителем управляющей компании АО «Роскоммунэнерго». Эльдар Османов, указано в СПАРКЕ, является бывшим членом совета директоров АО «Роскоммунэнерго» и экс-совладельцем ООО «РБК-Энергия».

На момент публикации материала РБК не удалось дозвониться до ООО «РБК-Энергия» и АО «Роскоммунэнерго».

Источник в окружении Марины Сечиной рассказал, что к зданию санатория «привезли около 50 человек нового ЧОПа и еще ряд неустановленных лиц». После того, как охранники санатория вернулись к зданию, произошла перестрелка, утверждает он.

«Зафиксировано 16 пострадавших, 6 из них в тяжелом состоянии. Но когда центральный пункт МВД связывается с каширским — те говорят, что все тихо и спокойно. У нас идут корпоративные суды, но это не говорит, что это путь к беспределу», — сообщил собеседник РБК.

Источники РБК в медицинских кругах говорят, что два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы на территории санатория. Дежурный хирург Каширской ЦРБ отказался прокомментировать РБК состояние и количество пострадавших в результате перестрелки.

Администратор санатория «Каширские роднички» рассказала РБК, что в настоящее время учреждение «стоит на стопе». «У нас здесь мероприятие, пока нет свободных номеров», — отметила она, не уточнив, о каком именно мероприятии идет речь. «Это закрытая коммерческая информация», — добавила она. На вопрос РБК о возможном факте перестрелки в санатории, администратор ответила, что «такой информацией мы не располагаем».​

В пресс-службе ГУ МВД по московской области заявили РБК, что информации о перестрелке не поступало. «Нет информации, никакой стрельбы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Дежурный ОМВД России по городскому округу Кашира не смог предоставить РБК информацию о перестрелке в санатории «Каширские роднички».​

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина, Дмитрий Серков.
Теги: Московская область , пострадавшие , стрельба
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