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«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела о хищениях в компании сына Чайки
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«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела о хищениях в компании сына Чайки
Общество, 11:35
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«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела о хищениях в компании сына Чайки
Следователи вскрыли растрату 150 млн руб. в крупнейшем поставщике щебня для РЖД компании «Бердяуш», совладельцем которой является Артем Чайка. В растрате обвинили трех бывших гендиректоров компании
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Директоров «Национальной нерудной компании «Бердяуш», совладельцем которой является сын генерального прокурора России Игоря Чайки Артем Чайка, обвинили в хищениях в 150 млн руб, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, уголовное дело по факту растраты в НК «Бердяуш» возбудила следственная часть управления внутренних дел по ЦАО главного управления МВД 28 июня. ​Руководство НК с ведома Артема Чайки обратилось в правоохранительные органы с заявлением, после того как проверка деятельности компании в период с 2012 по 2014 год выявила недостающие 150 млн руб.

В растрате заподозрили трех бывших генеральных директоров компании «Бердяуш» Дмитрия Супруна, Владимира Гаца, Екатерину Красникину и их заместителя по экономике Елену Дорожевич. В конце августа им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), максимальное наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Артем Чайка (Фото: официальный портал Калужской области)

Позже Тверской суд Москвы арестовал обвиняемых. Судья объяснил такую меру тем, что в противном случае они могут оказать давление на свидетелей или скрыться. Обвиняемые обжаловали решение суда. Накануне, 15 сентября, в Мосгорсуде рассмотрел жалобу Владимира Гаца. Его адвокат Вадим Богдан попросил перевести его под домашний арест, однако суд оставил предпринимателя под стражей до конца октября. По информации «Коммерсанта», жалобы на арест остальных обвиняемых также отклонили. Адвокат заявил о намерении обжаловать аппеляционное постановление.

По версии следствия, в период с 2012 года по октябрь 2014 года со счетов «Национальной нерудной компании «Бердяуш» незаконно списали не менее 150 млн руб, которые переводились на счет ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК), которая ныне уже не существует, пишет «Коммерсантъ». Компания специализировалась на оптовой торговле рудами и металлами, уточняет издание.

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В феврале 2012 года НК «Бердяуш» и «Русская промышленная корпорация» заключили договор, согласно которому РПК должна была сопровождать вагоны с гравием, которые направлялись в адрес РЖД, а также разыскивать их и отправлять заказчику, если вагоны по ошибке встраивали в чужие составы, пишет газета. Как установили в «Бердяуше», «Русская промышленная корпорация» фактически не предоставляла данные услуги. В связи с этим, как отмечает «Коммерсантъ», следствие пришло к выводу, что руководство НК незаконно подписывало счета о переводе денег РПК.

Владимира Гаца обвинили в растрате 17 млн руб. ​«Еще до предъявления обвинения мой доверитель признал, что на части бумаг, по которым РПК было перечислено 8 млн руб., стоит именно его подпись», — рассказал изданию Вадим Богдан. В связи с этим, по его словам, Гац написал явку с повинной, ее приняли до того, как ему предъявили официальное обвинение.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: дело , хищения , Артем Чайка , щебень , "Бердяуш"
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