Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,55 EUR Нал. 69,28 68,65 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,48 +0,36% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
Мединский назвал «нехарактерным» наличие фундаменталистов в православии
Лента новостей
Мединский назвал «нехарактерным» наличие фундаменталистов в православии 03:49, Общество В детском лагере Одессы произошел пожар 03:13, Общество В метро Лондона полиция задержала вооруженного ножом мужчину 02:51, Общество Умер сыгравший в фильме «Чужой» американский актер 02:36, Общество Ким Чен Ын заявил о скором завершении формирования ядерных сил КНДР 02:28, Политика В сирийском Акербате уничтожили около 3 тыс. объектов инфраструктуры ИГ 01:58, Политика ЦБ спрогнозировал замедление роста зарплат из-за притока мигрантов 01:50, Экономика Пентагон заявил о задержании воевавшего за ИГ гражданина США в Сирии 01:33, Политика В Ивановской области в доме престарелых произошел пожар 01:01, Общество Вашингтон увидел в референдуме Курдистана противодействие борьбе с ИГ 00:58, Политика Парламент Курдистана утвердил проведение референдума о независимости 00:44, Политика Мэй заявила о повышении уровня террористической угрозы до «критического» 00:24, Общество Совбез ООН осудил «провокационный» запуск ракеты Северной Кореи 15 сен, 23:56, Политика S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BB+ 15 сен, 23:43, Экономика Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 15 сен, 23:35, Партнерский материал Сборная России потеряла шансы победить на Евробаскете 15 сен, 23:29, Спорт ФГУП «Охрана» не увидела нарушения порядка в парке «Зарядье» 15 сен, 23:28, Общество ЦБ допустил ускорение инфляции в проводящих ЧМ-2018 регионах 15 сен, 23:05, Экономика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 15 сен, 22:34, Партнерский материал В Костроме завели дело на избившего активиста Навального полицейского 15 сен, 22:15, Общество ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона 15 сен, 22:14, Общество МОК лишил медалей 75 олимпийцев после перепроверки проб 15 сен, 22:08, Спорт СБУ рассказала об организованной Кремлем акции протеста в Киеве 15 сен, 21:54, Политика HRW обвинила СБУ в пытках украинки из Москвы 15 сен, 21:38, Политика Киев заявил о потере южной линии ГТС Украины из-за «Турецкого потока» 15 сен, 21:37, Политика Вытоптанное «Зарядье»: что случилось после открытия парка у Кремля 15 сен, 21:32, Общество Сергей Шишкин: «Рабочая атмосфера в команде решает проблемы без надрыва» 15 сен, 21:16, Партнерский материал За сутки болельщики подали полмиллиона заявок на билеты ЧМ-2018 15 сен, 21:14, Общество
Мединский назвал «нехарактерным» наличие фундаменталистов в православии
Конфликт вокруг «Матильды», 03:49
0
Мединский назвал «нехарактерным» наличие фундаменталистов в православии
До недавних событий фундаменталисты не были характерны для православия, заявил Владимир Мединский, говоря о ситуации вокруг фильма «Матильда». Ранее адвокат Алексея Учителя пожаловался на православного активиста в ФСБ
Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр культуры Владимир Мединский, комментируя ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», заявил, что до недавнего времени фундаменталисты — люди крайне консервативных взглядов — не были характеры для православия. С таким заявлением он выступил в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли.

По словам министра, фундаменталисты есть «в исламе, в католической и протестантской церквях». «[Есть] даже в буддизме, как показали события в Мьянме», — добавил он.

«Наверное, встречаются какие-то фундаменталисты и в православии, хотя до недавних пор мы о них не слышали», — заметил Мединский, добавив, что это «не было характерно» для православия.

В то же время он отметил, что «православие играет важнейшую роль в культуре и консолидации общества». «Я уверен, что ни в коем случае нельзя судить по крайностям о конфессиях тех или иных», — заключил министр.

Ранее в интервью французской газете Le Figaro Мединский заявил, что люди, которые продвигают «истерическую кампанию» вокруг фильма Учителя «Матильда» «не имеют отношения к православию и даже к идее христианства».

Скандал вокруг «Матильды» начался с запроса депутата Натальи Поклонской генпроркурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм на экстремизм. Премьера фильма намечена на 25 октября и по мере ее приближения участились угрозы со стороны противников фильма. Так, 31 августа, в день рождения Матильды Кшесинской и Алексея Учителя неизвестные закидали студию режиссера в Санкт-Петербурге «коктейлями Молотова», а 11 сентября у офиса сожгли автомобиль адвоката режиссера.

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
Фотогалерея

13 сентября крупная российская киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк» отказалась от «Матильды» из-за и «участившихся угроз в адрес кинотеатров» от организации «Христианское государство — Святая Русь».​ Мединский призывал полицию пресечь давление на кинотеатры.

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин в интервью Meduza заявлял, что получает обращения от противников фильма, которые, по его мнению, «готовы жечь все, что «способствует этому богохульству, и будут говорить не про убийства — а про лишение жизни за веру». Из-за этого интервью адвокат Учителя обратился в ФСБ.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Владимир Мединский , «Матильда» , Алексей Учитель
Главное
ЦБ спрогнозировал замедление роста зарплат из-за притока мигрантов Экономика
Материалы по теме
В Минкультуры ответили на рекомендацию не показывать «Матильду» в Сургуте Общество
Киносети Сургута заявили о рекомендации властей не показывать «Матильду» Политика
Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку