Мединский назвал «нехарактерным» наличие фундаменталистов в православии

До недавних событий фундаменталисты не были характерны для православия, заявил Владимир Мединский, говоря о ситуации вокруг фильма «Матильда». Ранее адвокат Алексея Учителя пожаловался на православного активиста в ФСБ

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр культуры Владимир Мединский, комментируя ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», заявил, что до недавнего времени фундаменталисты — люди крайне консервативных взглядов — не были характеры для православия. С таким заявлением он выступил в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли.

По словам министра, фундаменталисты есть «в исламе, в католической и протестантской церквях». «[Есть] даже в буддизме, как показали события в Мьянме», — добавил он.

«Наверное, встречаются какие-то фундаменталисты и в православии, хотя до недавних пор мы о них не слышали», — заметил Мединский, добавив, что это «не было характерно» для православия.

В то же время он отметил, что «православие играет важнейшую роль в культуре и консолидации общества». «Я уверен, что ни в коем случае нельзя судить по крайностям о конфессиях тех или иных», — заключил министр.

Ранее в интервью французской газете Le Figaro Мединский заявил, что люди, которые продвигают «истерическую кампанию» вокруг фильма Учителя «Матильда» «не имеют отношения к православию и даже к идее христианства».

Скандал вокруг «Матильды» начался с запроса депутата Натальи Поклонской генпроркурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм на экстремизм. Премьера фильма намечена на 25 октября и по мере ее приближения участились угрозы со стороны противников фильма. Так, 31 августа, в день рождения Матильды Кшесинской и Алексея Учителя неизвестные закидали студию режиссера в Санкт-Петербурге «коктейлями Молотова», а 11 сентября у офиса сожгли автомобиль адвоката режиссера.

13 сентября крупная российская киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк» отказалась от «Матильды» из-за и «участившихся угроз в адрес кинотеатров» от организации «Христианское государство — Святая Русь».​ Мединский призывал полицию пресечь давление на кинотеатры.

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин в интервью Meduza заявлял, что получает обращения от противников фильма, которые, по его мнению, «готовы жечь все, что «способствует этому богохульству, и будут говорить не про убийства — а про лишение жизни за веру». Из-за этого интервью адвокат Учителя обратился в ФСБ.