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Отец сбитого в Железнодорожном ребенка рассказал о подмене анализов крови
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Отец сбитого в Железнодорожном ребенка рассказал о подмене анализов крови
Общество, 21:39
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Отец сбитого в Железнодорожном ребенка рассказал о подмене анализов крови
Алкоголь в крови у шестилетнего мальчика, которого насмерть сбила машина в апреле 2017 года в подмосковном городе Железнодорожный, нашли из-за подмены проб. Отец мальчика заявил РБК, что их могли подменить, пока везли на экспертизу
Фото: Кадр из видео / Группа «Breakingmash» / Вконтакте

Пробы крови сбитого в подмосковном городе Железнодорожный шестилетнего мальчика, в которых экспертиза нашла 2,7 промилле алкоголя, подменили, уверен отец ребенка Роман Шимко.

По его словам, «кровь подменили, как мы и думали». К такому выводу отец пришел после разговора с экспертом, который изучал пробы крови погибшего мальчика. «Экспертизу на кровь в Железнодорожном не делают, ее делали в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте. По дороге, вероятно, [подменили] кровь. Других вариантов нет», — заявил он РБК.

«Вины эксперта в 2,7 промилле алкоголя нет», — сказал он.

О том, что в крови ребенка нашли 2,7 промилле алкоголя, ранее сообщала «Комсомольская правда», а также издание Life. Об этом, по словам отца, говорилось в судебно-медицинском заключении, которое вручил родителям следователь. В пресс-службе управления МВД по Московской области РБК заявили, что в крови ребенка нашли этиловый спирт. «Следственными органами подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации тела и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертиз», — заявляли в пресс-службе.

Очевидец происшествия Анастасия Кузнецова рассказала РБК, что водитель машины Ольга Алисова во дворе начала набирать скорость. «Алеша гулял с дедушкой. Водитель от магазина «Пятерочка» во дворе пошла на ускорение — был характерный звук. Ребенок сделал три шага к дороге... Скорая помощь приехала через 10 минут», — рассказала Кузнецова. Она отметила, что родители Алексея «очень культурные и следили за детьми».

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за экспертного заключения, согласно которому в крови мальчика нашли алкоголь. Оно возбуждено по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ).

Резонансная авария, в которой погиб мальчик, произошла 23 апреля в городе Железнодорожный в Московской области. Его сбил во дворе дома автомобиль, которым управляла жительница города. Машина протащила мальчика по асфальту 10 м. Отец ребенка ранее заявлял, что, по словам водителя, мальчик сам выбежал на дорогу. После происшествия уголовное дело долго не возбуждали, а потом из него пропали улики, в том числе записи камер видеонаблюдения. Также женщина, которая находилась за рулем, прислала родителям погибшего ребенка чек на 50 тыс. руб.

Место ДТП (Фото: РБК)

Обстоятельствами ДТП после появления публикац​ий в СМИ заинтересовался Следственный комитет, который попросил передать дело в его производство. Также проверку инцидента начала детский омбудсмен Подмосковья. В Кремле заявили, что не получали обращений по поводу гибели мальчика. «По крайней мере, мне неизвестно, что были или могли быть такие обращения», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Дмитрий Окрест, Илья Немченко, Григорий Набережнов
Теги: дети , ДТП , ребенок , Подмосковье
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