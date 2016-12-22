Как изменилась жизнь пожаловавшихся Путину россиян

В ходе «Прямой линии» собеседники из разных регионов жаловались президенту на свои проблемы. РБК связался с несколькими участниками «Прямой линии», чтобы узнать, как изменилась их жизнь спустя сутки после разговора с Путиным

Жительница мурманского города Апатиты Дарья Старикова, у которой диагностирован рак четвертой стадии, пожаловалась Владимиру Путину на нехватку в регионе врачей узкого профиля. Президент обещал обратить внимание на ситуацию и помочь лично ей. На следующий день тетя Стариковой Любовь Тулупова сообщила РБК, что Старикова находится в мурманской больнице в реанимации. «Она в больнице, ее вчера увезли. Ей стало хуже. Действия от властей последовали. Если ее уже в Мурманск увезли, значит, действуют», — сказала Тулупова.

Анастасия Вотинцева из Ижевска рассказала Путину об «аварийном» бараке, в котором она вынуждена проживать, поскольку муниципалитет включил это здание в план расселения только на 2029 год. Президент обещал лично заехать к ней во время своего визита в Ижевск. На следующий день Вотинцева рассказала РБК, что после «Прямой линии» к ней приехали «все, кто только мог». «И Следственный комитет, и прокуратура была, и из администрации приезжали, и глава ЖКХ. Они все исследовали, опрашивали. Сегодня у нас появилась управляющая компания дома: смотрели в каком состоянии чердак находится. Сказали, что в принципе все хорошо, «только шифер немножко устал». В управлении ЖКХ сказали, что «в принципе дом нормальный — жить можно, а если сделать капремонт, так вообще можно столько же еще прожить», — сказала Вотинцева. Она отметила, что пока ее семье нового жилья не предлагали. По ее словам, СКР начал доследственную проверку по факту ее заявления.

Валентина Саковская-Некрасова из Ставропольского края, которая пожаловалась на отсутствие компенсаций пострадавшим от паводков, рассказала РБК, что власти перечислили ей положенные деньги. «Сама [в ведомства] не обращалась, все приехали сами. Подъехал кто-то из администрации города, глава села, машины МЧС, СК. [Следователи] допрашивали меня о том, что с людей требуют деньги за справки. Как мне объяснили, они ведут внутреннее расследование, проводят проверки», — рассказала она. Саковская-Некрасова пояснила, что власти разбираются, на каком основании с нее требовали плату за справки, без которых нельзя получить компенсацию.

Елена Михайленко из Балашихи была среди жителей, которые пожаловались главе государства, на Кучинский полигон твердых бытовых отходов, расположенный рядом с их домами. Путин пообещал помочь, подчеркнув, что строительство жилья рядом со свалкой нарушает градостроительные нормы. Однако на следующий день ситуация не изменилась, рассказала Михайленко. «Мусорные машины ездили на полигон и этой ночью. Запах по-прежнему жуткий. Думаю, что они и будут приезжать. Ситуация — катастрофа! Такое ощущение, что никто Путина не боится. Лишь повесили шарики при входе после приезда губернатора [Московской области Андрей] Воробьева. Чиновники после прямой линии со мной на связь не выходили, только был звонок из Госдумы», — сообщила она.

Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы из Шелехова (Иркутская область) Алена Остальцова рассказала РБК, что после «Прямой линии» ей позвонили из прокуратуры. В ходе общения с президентом она пожаловалась на низкие зарплаты учителей в регионе. «Пока ничего не изменилось. Мне звонили из прокуратуры, спрашивали о зарплате и надбавках. Некоторые учителя получают даже меньше меня. Даже если есть категория «молодой специалист», такие копеечные зарплаты не должны быть. Например, в Иркутске «молодому специалисту» в первый год надбавка 60%, а у меня — 20% (в Иркутске 20% надбавка на второй-третий год). Когда я только пришла, я вообще получала 11-12 тысяч рублей», — сообщила Остальцова.

Спросивший Путина о низких зарплатах начальник пожарной команды из Саратовской области Александр Мельников сообщил РБК, что из официальных лиц по этому вопросу с ним никто не связывался. «Может быть, еще мало времени прошло. Сам я пока в отпуске до 29 июня, но на работу я заходил. Мое решение задать вопрос там все одобряют, и военные, и гражданские. Будем надеяться, что все сложится положительно», — отметил Мельников.