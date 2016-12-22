Обвиняемого в распылении газа 12 июня отправили под домашний арест

Суд заключил под домашний арест московского школьника Михаила Г., которому предъявлено обвинение в насилии над полицейским на акции протеста 12 июня. Он распылил перцовый газ в сторону омоновца, считает следствие

Акция протеста на Тверской улице. 12 июня 2017 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для 17-летнего Михаила Г., который предположительно распылил газ из перцового баллончика на митинге 12 июня в центре столицы. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.

Подросток пробудет под домашним арестом по меньшей мере два месяца — до 13 августа, уточнила судья. О домашнем аресте Михаила Г. ходатайствовал следователь Алексей Северилов, который двумя днями ранее просил суд продлить задержание подростка на 48 часов: следствию нужно было собрать дополнительные доказательства, что обвиняемого нужно изолировать.

«Растущий организм»

Подросток «неоднократно принимал участие в несанкционированных акциях протеста», в том числе 26 марта, рассказал Северилов. Это, по его мнению, свидетельствует «об отсутствии должного контроля над его поведением со стороны матери». Придя на акцию 12 июня, Михаил Г. «фактически применил оружие» против омоновца Романа Лукьянчука — это был «газ раздражающего действия», который обычно используется для самообороны. Если юноша останется на свободе, мать может вывезти его за пределы московского региона в Санкт-Петербург, где ранее жила семья, опасается следователь. По его словам, в Москве у подростка и его матери даже нет регистрации. Северилов попросил суд разрешить обвиняемому посещать только школу.

​Адвокат Михаила Г. Салман Джафаров рассказал, что следствие уже допросило по этому делу одного свидетеля, который не подтвердил вину подростка. Кроме того, по делу была проведена очная ставка, и это произошло в нарушение УПК, рассказал защитник: обвиняемый отказался от показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции; в такой ситуации назначать очную ставку — значит фактически принуждать подростка к показаниям, уточнил Джафаров.

Следствие не опросило по делу соседей семьи и педагогов школы, зато приложило к ходатайству на арест записку от начальника ОМВД по Даниловскому району Москвы Дмитрия Веселова, лично не знакомого с Михаилом Г., рассказал адвокат Сергей Бадамшин. Этот документ противоречит всем остальным характеристикам подростка и фактическим обстоятельствам дела, он был подписан «исключительно в интересах службы»; в нем полицейский ставит подростку в вину его «активную жизненную позицию», указал адвокат. Он просил суд избрать подростку в качестве меры пресечения подписку о невыезде: в ином случае ему придется получать решение суда даже для сдачи экзаменов, и это может негативно отразиться на его будущем. Кроме того, «растущему организму» необходимы прогулки и спорт, напомнил Бадамшин.

Подросток хорошо учится, дополнительно занимается английским языком и спортом, не имеет привычки гулять с приятелями после школы, рассказала суду его мать Ольга Торяник. «Я много внимания уделяю духовной составляющей его воспитания, потому что являюсь православной, глубоко верую. До определенного возраста он поддерживал мою веру, ходил со мной в церковь», — рассказала женщина. В школе Михаил Г. организовал военно-патриотические мероприятия — например, готовил с младшими классами постановку, посвященную блокаде Ленинграда. Отец подростка, с которым мать в разводе, общается с ним и участвует в его воспитании. «Естественно, я знала, что он увлекается Навальным. Но что он ходит на митинги — нет», — добавила Торяник.

Митинг 12 июня

Михаил Г. закончил 11-й класс физико-математического лицея, увлекается шахматами, волейболом и баскетболом, рассказывала ранее его мать. После школы он планирует поступать в НИУ ВШЭ и в дальнейшем намерен стать финансистом. Из-за преследования юноша пропустил уже два экзамена. Политические взгляды сына его мать Ольга охарактеризовала как «анархистские». По ее словам, кроме Алексея Навального он симпатизирует Эдуарду Лимонову. О планах идти на митинг подросток родителям не сообщил; они узнали о его участии в акции, только когда он написал матери сообщение о своем задержании. Подростка поддерживают одноклассники и друзья, уточняла ранее его мать.

Акции протеста против коррупции 12 июня прошли в десятках городов России; их организаторами были сторонники оппозиционера Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. В ряде городов митинги сопровождались массовыми задержаниями. По данным «ОВД-инфо», в Москве были задержаны 866 человек, которых доставили в 42 полицейских участка. МВД официально сообщало о 650 задержанных совокупно в Москве и Санкт-Петербурге. По информации «Открытой России», в обоих городах задержаны были в общей сложности более 1,5 тыс. человек.

Еще одно уголовное дело о насилии в отношении работавшего на акции полицейского расследуется в Санкт-Петербурге. 17-летний житель города Дмитрий М., активист организации «Молодежное Яблоко», подозревается в применении насилия в отношении полицейского, которому якобы выбил зуб. Юноша находится под подпиской о невыезде, уточнил РБК депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Партия оказывает подростку правовую помощь и уже обратилась к детскому омбудсмену Петербурга Светлане Агапитовой, рассказал парламентарий; соратники Дмитрия М. намерены доказать следствию, что у него не было умысла на причинение полицейскому вреда: активисты нашли видеозапись, где видно, что школьник случайно упал на омоновца, спрыгнув с парапета.

В пятницу замглавы Росгвардии Сергей Меликов рассказал журналистам, что один из бойцов внутренних войск получил на акции в Санкт-Петербурге удар ножом; возбуждено ли по этому факту уголовное дело, Меликов не уточнил.