При пожаре в лондонской высотке пропали без вести более 40 человек

Sky News сообщает о 41 пропашем без вести после пожара в жилой многоэтажке в Лондоне. На данный момент подтверждена гибель 17 человек

Фото: Toby Melville / Reuters

По данным телеканала Sky News, который ведет подсчет пропавших без вести после пожара в жилой многэтажке на западе Лондона, на вечер четверга без вести пропавшими числится 41 человек.

По последним официальным данным полиции, жертвами пожара стали 17 человек. В больницах остаются 37 человек, из них 17 — в тяжелом состоянии.

По данным полиции, личности шестерых погибших предварительно установлены. При этом, как отмечает Sky News, в полиции заявляют, что «некоторые жертвы, возможно, никогда не будут опознаны».

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона произошел в ночь на среду. 14 июня. Огонь охватил здание со второго по 24-й этажи. В ликвидации пожара принимали участие около 200 пожарных, им удалось спасти 65 человек.

В российском посольстве в Великобритании РБК сообщили, что «граждане России не обращались за помощью в посольство».