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Путин заявил о намерении вернуть в Россию состоявшихся ученых
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Путин заявил о намерении вернуть в Россию состоявшихся ученых
Общество, 20:07
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Путин заявил о намерении вернуть в Россию состоявшихся ученых
Россия заинтересована в возвращении состоявшихся ученых, которые могут двигать вперед отечественную науку, заявил президент Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который 15 октября открылся в Сочи
Владимир Путин выступает во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце «Большой» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в возвращении из-за рубежа тех граждан, «кто реально состоялся и кто здесь может работать», передает корреспондент РБК.

«Не всех подряд», — добавил президент, затем добавил, что с гражданской точки зрения «мы заинтересованы, чтобы все наши граждане вернулись, но с точки зрения науки — в тех, кто может двигать ее вперед».

Так Путин ответил на замечание ученого Артема Оганова, который сказал, что его мечта — чтобы в Россию стали массово возвращаться ученые, который в настоящее время работают за рубежом. Сам Оганов прожил несколько лет за границей, а затем вернулся в Россию.

«Запад был ко мне добр, а потом появилась возможность работать в России, я стал на четыре месяца в году приезжать сюда. И мне так понравилось, что я решил жить в родной стране», — признался Оганов.

Также президент добавил, что Россия в принципе заинтересована в возвращении всех своих граждан, которые уехали за границу. Путин отметил, что в России продолжает действовать проект присуждения мегагрантов ученым, который который гарантирует финансирование исследований в течение нескольких лет. Глава государства также добавил, что отдельной проблемой является возможность связать молодых ученых с их местами учебы и будущей работой.

Автор: Наталья Галимова.
При участии: Анна Трунина.
Теги: Россия , Владимир Путин , наука , ученые
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