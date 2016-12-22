Астрономы из Китая, США и Чили открыли шесть новых галактик

Ученые искали галактики, появившиеся через 800 млн лет после Большого взрыва, которые подошли бы для исследования эпохи звездообразования. Найденные галактики помогут лучше описать этот период в истории вселенной

Фото: Amr Dalsh / Reuters

Группа ученых из Китая, США и Чили открыла шесть галактик, появившихся через 800 млн лет после Большого взрыва. Исследованием руководил профессор Китайского научно-технологического университета Ван Цзюньсян, сообщается на сайте учреждения.

Ученые наблюдали за галактиками эпохи реонизации, периода повторной ионизации водорода ультрафиолетовым излучением звездных систем между 550 млн лет и 800 млн лет после Большого взрыва. Во время реонизации начался процесс звездообразования, который следовал за Темными веками, когда во вселенной не было ярких источников света. Проект Цзюньсяня носит название LAGER, к нему присоединились ученые из американской обсерватории Лас-Кампанас и чилийской Серр-Тололо.

В ходе исследования астрономы искали галактики-кандидаты для дальнейшего исследования с помощью линии Лайман-альфа. За галактиками ученые наблюдали с помощью 4-метрового телескопа в Серр-Тололо.

Фото: news.ustc.edu.cn

Исследователи нашли 23 кандидатов. С помощью Магеллановых телескопов обсерватории Лас-Кампанас удалось подтвердить, что шесть из них сформировались через 800 млн лет после Большого взрыва. Кроме того, они установили, что в тот период времени доля ионизированного водорода достигала примерно 50%.​

«То, что в три раза выросло количество известных галактик периода, когда предположительно произошла основная часть реонизации, действительно поможет нам лучше охарактеризовать и описать период», — отметил директор Лас-Кампанас Леопольд Инфанте.