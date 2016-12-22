Жертвами самых смертоносных природных пожаров Калифорнии стали 40 человек

В Калифорнии из-за лесных пожаров погибли уже 40 человек. Площадь пожаров сравнима с Нью-Йорком, а скорость их распространения вынуждает жителей эвакуироваться

Жертвами лесных пожаров в Северной Калифорнии, продолжающихся уже неделю, выросло до 40 человек. В пятницу, 13 октября, было известно о 31 погибшем. Об этом сообщает LATimes со ссылкой на данные местных властей.

Пожарная служба Калифорнии начала фиксировать данные о природных пожарах в штате в 1933 году, когда жертвами стихи стали 29 человек. С тех пор при пожарах не погибало больше 15 человек, отмечают AP и Reuters.

Из-за сильных ветров лесные пожары приближаются к округу Сонома, где уже началась эвакуация. Около половины погибших — жители Сономы. С 8 октября в регионе появилось более 15 крупных природных пожаров, площадь которых составляет около 865 квадратных километров (территория больше Нью-Йорка). В ходе пожары были уничтожены 5,7 тыс. построек.

По данным Reuters, свои дома были вынуждены покинуть около 100 тыс. человек.

Власти предупредили, что наибольшей угрозой является низкая влажность, так как сухой воздух превращает траву и растительность в топливо для пожара. Ожидается, что ветра продолжат проходит по региону со скоростью 25-40 км/час.

В Twitter пожарной службы штата публикуются фотографии последствий пожара.

С пожаром в Калифорнии борются более 10 тыс. местных и приехавших из других штатов пожарных. К работе привлекли 880 пожарных машин, 134 бульдозера, 14 вертолетов и др. техники.