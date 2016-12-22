«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила гран-при Лондонского кинофестиваля

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» завоевал главный приз Лондонского кинофестиваля. Картина ранее была отмечена другими призами международных кинофестивалей, а также выдвинута от России на получение ​премии «Оскар»

Андрей Звягинцев (слева) и ​продюсер фильма Александр Роднянский (Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP)

Драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» признана лучшим фильмом на 61-м Лондонском международном кинофестивале (BFI London Film Festival), сообщается на сайте фестиваля. Церемония награждения победителей проходила 14 октября в Лондоне.

«Несмотря на то, что фильм рассказывает личную историю семьи из России, его воспринимаешь как всеобщую трагедию», — приводится в сообщении комментарий жюри конкурса.

«Кинорежиссер поднял личное до социального и политического заявления. Это критика нашего нынешнего психологического и политического моментов. Некоторые из нас ощущали фильм как предостерегающий рассказ. Сердитое предупреждение. Другие восприняли это как настоятельный призыв к противоположности тому, как называется этот фильм».

«Для нас большая честь получить эту высокую награду, которую мы расцениваем и как признание таланта выдающегося режиссера Андрея Звягинцева, и как свидетельство того, что рассказанная в «Нелюбви» история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане», — говорится в комментарии продюсера фильма Александра Роднянского, поступившем в РБК.

Драма Звягинцева «Нелюбовь» рассказывает историю одной российской семьи, находящейся на грани развода, у которой пропал ребенок. В главных ролях в фильме снялись Марьяна Спивак и Алексей Розин. Ранее фильм получил премию жюри Каннского кинофестиваля, а также был признан лучшим на кинофестивале в Мюнхене. В конце сентября стало известно, что «Нелюбовь» Звягинцева была выдвинута Россией на кинопремию «Оскар».

Звягинцев уже был удостоен гран-при Лондонского кинофестиваля в 2014 году. Тогда лучшим был признан его фильм «Левиафан». Лондонский международный кинофестиваль — London Film Festival — проводится ежегодно с 1956 года.