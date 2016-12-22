ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона
Общество, 22:14
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ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Лондоне. Утром в пятницу в вагоне поезда лондонской подземки взорвалось самодельное устройство, пострадали более 20 человек
Ответственность за взрыв в вагоне поезда на станции метро «Парсонс Грин» в Лондоне, произошедший утром 15 сентября, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство исламистов Amaq.
По последним данным, число пострадавших при теракте составляет 22 человека.