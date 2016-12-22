СМИ рассказали о катастрофе истребителя Су в районе «Зоны 51»

Самолет, который потерпел крушение 5 сентября в ходе учебно-тренировочного полета в штате Невада, мог быть российским многоцелевым истребителем Су-27 или Су-30, сообщают издания Popular Mechanics и Aviation Week со ссылкой на свои источники.

Авиакатастрофа произошла примерно в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис. Приблизительно в этом же районе расположена так называемая Зона 51, являющаяся подразделением авиабазы Эдвардс. Там разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.

Тот факт, что пресс-служба авиабазы Неллис, с которой вылетел разбившийся самолет, сообщила об инциденте, но отказалась уточнить модель, «заставил многих задаться вопросом, что это был за аппарат, и не разрабатывает ли США какой-то новый тип самолетов, засекреченный от общественности», пишет Popular Mechanics.

Позже ​издание Aviation Week сообщило, что во время крушения самолета погиб подполковник ВВС США Эрик Шульц. Собеседники Aviation Week предполагают, что он мог заниматься испытанием образцов зарубежной авиатехники, в частности самолетов из России, разработанных в опытно-конструкторском бюро имени Павла Сухого. Источники издания отмечают, что в районе катастрофы ранее видели в воздухе российский истребитель четвертого поколения Су-27, а также знают о том, что в этом районе ВВС США тестировали самолеты МиГ-29 и Су-30.

Шульц — опытный летчик-испытатель, указывает издание, у него было более 2 тыс. часов налета. Выпускник Школы пилотов ВВС США, он участвовал в военных действиях в Афганистане, пилотировал истребители F-35. Он также принимал участие в разработке экспериментального боевого самолета Boeing YAL-1, оснащенного лазером.

Popular Mechanics и Avation Week не уточняют, каким образом российский самолет мог оказаться в США, но отмечают, что Россия продает Су-30 в Индию, Индонезию, КНР и Казахстан.