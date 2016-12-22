СМИ рассказали о катастрофе истребителя Су в районе «Зоны 51»

Самолет, который потерпел крушение 5 сентября в ходе учебно-тренировочного полета в штате Невада, мог быть российским многоцелевым истребителем Су-27 или Су-30, сообщают издания Popular Mechanics и Aviation Week со ссылкой на свои источники.
Авиакатастрофа произошла примерно в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис. Приблизительно в этом же районе расположена так называемая Зона 51, являющаяся подразделением авиабазы Эдвардс. Там разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.
Тот факт, что пресс-служба авиабазы Неллис, с которой вылетел разбившийся самолет, сообщила об инциденте, но отказалась уточнить модель, «заставил многих задаться вопросом, что это был за аппарат, и не разрабатывает ли США какой-то новый тип самолетов, засекреченный от общественности», пишет Popular Mechanics.
Позже издание Aviation Week сообщило, что во время крушения самолета погиб подполковник ВВС США Эрик Шульц. Собеседники Aviation Week предполагают, что он мог заниматься испытанием образцов зарубежной авиатехники, в частности самолетов из России, разработанных в опытно-конструкторском бюро имени Павла Сухого. Источники издания отмечают, что в районе катастрофы ранее видели в воздухе российский истребитель четвертого поколения Су-27, а также знают о том, что в этом районе ВВС США тестировали самолеты МиГ-29 и Су-30.
Шульц — опытный летчик-испытатель, указывает издание, у него было более 2 тыс. часов налета. Выпускник Школы пилотов ВВС США, он участвовал в военных действиях в Афганистане, пилотировал истребители F-35. Он также принимал участие в разработке экспериментального боевого самолета Boeing YAL-1, оснащенного лазером.
Popular Mechanics и Avation Week не уточняют, каким образом российский самолет мог оказаться в США, но отмечают, что Россия продает Су-30 в Индию, Индонезию, КНР и Казахстан.