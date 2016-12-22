СМИ сообщили о 15 пострадавших от сильного ветра в Москве

Число пострадавших от сильного ветра в Москве увеличилось до 15 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Ранее сообщалось, что травмы получили, по разным данным, от шести до восьми человек.
Среди пострадавших, по данным «РИА Новости», двое детей. Людей в основном травмировали упавшие от сильного ветра деревья. Источник агентства говорил, что в разных районах столицы ветер повалил 34 дерева. Источник «Интерфакса» рассказывал, что в городе ветром повалено не менее 40 деревьев.
В пресс-службе столичного управления МЧС в пятницу сообщили РБК, что в связи с погодными условиями спасатели работают в усиленном режиме.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РБК говорил, что скорость ветра в Москве в пятницу ожидается в переделах 10–12 м/с, отдельные порывы могут достигать 25 м/с. «Подходит холодный фронт с сильным дождем. Рассчитываем, что будет обострение и резко понизится температура», – сообщил он.
В пятницу МЧС в связи с ухудшением погодных условий объявило экстренное предупреждение в столичном регионе. «В ближайшие один—три часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 20–25 м/с, говорилось в предупреждении.