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В Гарварде вручили Шнобелевские премии
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В Гарварде вручили Шнобелевские премии
Общество, 08:03
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В Гарварде вручили Шнобелевские премии
Премии по физике вручили ученому, доказавшему, что кошки могут считаться одновременно и твердыми, и жидкими, а за достижения в области мира наградили исследователей, доказавших, что игра на диджериду позволяет уменьшить храп
Марк-Антуан Фардин (слева) (Фото: Michael Dwyer / AP)

В Гарвардском университете состоялась 27-я церемония вручения Шнобелевских премий. Десять наград, как уточняется на сайте мероприятия, получили ученые, которые совершили открытия, «сначала заставившие людей смеяться, а затем задуматься».

Наиболее востребованным в современной науке в ходе церемонии, как пишет The Guardian, было признано исследование физика Марка-Антуана Фардина «О реологии кошек». В нем ученый доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить «за рамки обычных физических границ». Как утверждалось в его теоретическом трактате, кошки «технически» могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их «сверхъестественной способности» принимать форму емкости, в которой они находятся. При этом более взрослые кошки, как отмечал ученый, «растекаются» быстрее, чем котята.

Интерес Фардина к этой теме возник, как пояснил он The Guardian, в связи с абсурдными фотографиями «контейнеров, заполненных кошками», в интернете. «Это действительно вызвало некоторые интересные вопросы о том, что значит быть жидкостью, поэтому я подумал, что это можно использовать для того, чтобы обозначить на самом деле серьезные темы в области реологии (раздел физики, изучающий деформации и текучесть вещества. — РБК)», — заметил он. В удостоенной награды статье Фардина исследуется, как рассчитать «число Дебора» кошки — специальный термин, используемый для «описания текучести».

Вторую по значимости Шнобелевскую премию — Премию мира — организаторы церемонии вручили швейцарской команде ученых. Они выяснили, что игра на музыкальном духовом инструменте аборигенов Австралии диджериду облегчает симптомы обструктивного апноэ сна — частых остановок дыхания во сне — и уменьшает храп. Это, как утверждают исследователи, может быть связано с положительным эффектом занятий с диджериду на мышцы языка и сокращением в связи с этим «жировых подушек» в горле.

Этот подход, как замечает The Guardian, уже набирает популярность среди пациентов. Один из авторов исследования решился работать в качестве «терапевтического диджериду-инструктора» и уже обучил методу около 2,5 тыс. страдающих от этих симптомов больных.

Награда по экономике в свою очередь досталась автору исследования о том, как контакт с живым крокодилом влияет на желание человека играть в азартные игры. Для этого он провел эксперимент, в котором его участникам предлагалось делать ставки в электронной версии слот-машины. При этом некоторым из испытуемых, перед тем как сделать ставки, ученый давал подержать в руках метрового крокодила.

Другими лауреатами Шнобелевской премии стали французские нейробиологи, которые первыми идентифицировали «мозговые цепи, лежащие в основе ненависти к сыру». Во время того как участники эксперимента лежали в МРТ-сканере, ученые просили их понюхать чеддер, козий сыр и швейцарский грюйер. Так, согласно результатам исследования мозга испытуемых, была определена область, называемая базальными ганглиями. Именно она, как уверены ученые, является «нервным эпицентром отвращения к сыру».​​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Гарвард , Шнобелевская премия , вручение
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