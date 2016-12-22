Путин прокомментировал возможную сделку о продаже РБК

Президент России Владимир Путин, отвечая после завершения прямой линии на вопрос о возможной продаже медиахолдинга РБК, заявил, что такие СМИ, как РБК, нужны. Глава государства отметил, что ему нравится телеканал РБК

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

По окончании прямой линии Владимира Путина спросили по поводу возможной сделки по продаже РБК от Михаила Прохорова Григорию Березкину. Глава государства сообщил, что не обсуждал этот вопрос ни с кем из возможных участников сделки, однако назвал возможной скорую личную встречу с нынешним владельцем компании.

Комментируя информацию ряда СМИ о том, что сделка может состояться в результате давления на собственника и личного недовольства президента политикой РБК, Путин сказал: «Я об этом не знаю». При этом президент подчеркнул, что «такие средства массовой информации нужны». «Я сам смотрю, мне нравится», — подчеркнул президент.

Накануне Forbes со ссылкой на источник сообщил, что документы о продаже РБК структурам группы ЕСН бизнесмена Григория Березкина могут быть подписаны 15 июня. При этом издание не смогло выяснить возможную сумму сделки.

После появления статьи Березкин заявил RNS о «чрезвычайно малой вероятности» закрытия сделки по покупке РБК 15 июня. «В жизни всегда есть место чуду, но это редко распространяется на юристов», — сказал он.