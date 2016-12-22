В результате взрыва у детского сада в Китае погибли семь человек

На востоке Китая около детского сада прогремел взрыв. Об этом сообщили местные власти, передает агентство «Синьхуа». Взрыв произошел Взрыв произошел в городском округе Сюйчжоу в уезде Фэнсянь в провинции Цзянсу. Как рассказали агентству представители экстренных служб, взрыв прогремел в 16:50 по местному времени (11:50 мск) около ворот детского сада. В этот момент дети с родителями выходили из здания.
По данным Associated Press, местные власти заявили о семи погибших и 59 пострадавших при взрыве. Взрыв прогремел в тот момент, когда родители забирали детей из детского сада. Полиция расследует обстоятельства взрыва.
По данным Reuters, два человека умерли на месте, пятеро скончались в результате полученных ранений.
Есть ли среди жертв дети, неизвестно.
По данным Reuters, два человека умерли на месте, пятеро скончались в результате полученных ранений.
Провинция Цзянсу расположена на восточном побережье Китая и граничит с Шанхаем.