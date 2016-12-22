В Чечне прекратили уголовное дело против чемпиона мира по ММА Амриева

МВД Чечни закрыло уголовное дело в отношении чемпиона мира по ММА Мурада Амриева. Сам он соответствующего постановления не получил. До этого спортсмен заявлял, что его безопасности в Чечне больше ничто не угрожает

Мурад Амриев (Фото: pytkam.net)

Чеченская полиция прекратила уголовное преследование чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии ММА Мурада Амриева, которого подозревали в подделке документов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД Чечни.

«14 июня 2017 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Амриева», — сказал начальник отдела информации и общественных связей МВД по Чеченской Республике подполковник внутренней службы Магомед-Амин Дениев.



Сам Амриев пока не получил постановления о прекращении в отношении него уголовного дела, рассказала РБК сестра спортсмена Мадина Амриева.





«У нас на руках пока нет постановления о прекращении, но нам сказали подъехать к двум часам в РОВД, дело должно быть прекращено. Ждем нашего адвоката, он немного опаздывает», — пояснила Амриева.



10 июня Мурад Амриев дал пресс-конференцию в Грозном, где заявил, что вопрос с безопасностью его пребывания в Чечне решен. «На данный момент никакой угрозы моей безопасности, безопасности моих родственников в республике нет и не будет. Нам дали такое слово. С момента моей передачи [из Белоруссии в Россию] и по сегодняшний день никто меня не тронул и даже словом не обидел», — заявил спортсмен, отметив, что следующим шагом на родине будет решение вопроса с уголовным делом, возбужденным в отношении него.

В 2013 году боец ММА Мурад Амриев обратился в Комитет по предотвращению пыток (КПП) с просьбой о помощи, заявив, что сотрудники правоохранительных органов Чечни незаконно удерживали его и пытали. Чтобы подобное не повторялось, спортсмену пришлось покинуть регион и продолжать карьеру за границей.

5 июня этого года Амриев был задержан полицией в Брянске. Это было связано с тем, что спортсмен оказался в федеральном розыске. МВД Чечни заподозрило его в использовании поддельных документов. По словам Амриева, при выдаче документов на его имя сотрудник паспортного стола допустил опечатку, но никаких подделок у него нет. Спортсмен покинул отделение полиции в Брянске и направился в Белоруссию, где его снова задержали и передали российским властям. Как сообщала «Новая газета», он поехал в Белоруссию, чтобы якобы попросить политического убежища, так как опасался повторения незаконных действий сотрудников чеченской полиции.



9 июня спортсмен был освобожден из-под стражи. Как писала «Новая газета», «полиция Чечни объявил Амриеву «кровную месть». Его адвокат Петр Заикин утверждал, что задержание Амриева не связано с преследованием по статье Уголовного кодекса. Эти действия скорее связаны «с заявлениями о кровной мести со стороны высокопоставленного офицера полиции Чечни», утверждал защитник. «Неверная дата рождения в паспорте — это техническая описка, сделанная сотрудниками паспортной службы. Объектом кровной мести является брат Амриева. Но, как известно, кровная месть распространяется и на родственников», — пояснил тогда Заикин.

Старший брат Амриева подозревается в покушении на чиновника чеченского МВД Магомеда Дашаева.