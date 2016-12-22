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При тушении пожара от падения блоков ракеты в Казахстане погиб человек
Общество, 09:50
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При тушении пожара от падения блоков ракеты в Казахстане погиб человек
Умерший водитель был сотрудником «НПО Машиностроения». По данным казахстанских спасателей, при тушении пожара также пострадал один человек
Ракета «Союз-2-1А» на космодроме «Байконур». 2010 год (Фото: Олег Урусов / РИА Новости)

После запуска ракеты-носителя «Союз 2-1а» 14 июня ее боковые блоки упали в степь в Казахстане, начался пожар. При его тушении погиб водитель военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения». Пламя перекинулось на «КамАЗ», которым он управлял, из-за сильного порыва ветра. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Блоки упали в 50 км к западу от города Жезказган, который находится в центральном районе Казахстана, в Карагандинской области. В районе их падения температура воздуха составляла 34 градуса, дул ветер, порывы которого достигали 15 м/с.

«НПО Машиностроения» не входит в «Роскосмос», отмечается в сообщении, она «занимается обеспечением эксплуатации районов падения». На сайте корпорации сказано, что она создает комплексы крылатых ракет для кораблей ВМФ, комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), ракеты-носители, космические аппараты для зондирования Земли.

В «Роскосмосе» выразили соболезнования родным и близким погибшего водителя.

Представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщил, что при тушении пожара один человек погиб, еще один пострадал.

«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения», — говорится в заявлении Иманкулова, опубликованного на сайте комитета. Также еще один «гражданин 1968 года рождения госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей».

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 18:04 14 июня (15:04 мск). Пожар был ликвидирован в 03:31 (00:31 мск) в четверг, 15 июня. Иманкулов подчеркнул, что информация «о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты носителя» не соответствует действительности.

Запущенная с Байконура ракета вывела в космос грузовой корабль «Прогресс МС-06». Он доставит на МКС около 2,5 т грузов, включая топливо и воду, а также научное оборудование. Планируется, что он состыкуется с российским сегментом МКС в 14:42 16 июня.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: ракета , Казахстан , Пожар
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