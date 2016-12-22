В аэропорту Брюсселя на несколько часов отключилось электричество

В аэропорту Брюсселя ночью 15 июня произошло отключение электричества. Входы в аэропорт были перекрыты, из-за чего снаружи образовалась толпа. Работа аэропорта возобновлена, однако задержки вылетов ожидаются в течение всего дня

Аэропорт Брюсселя (Фото: brusselsairport.be)

Международный аэропорт в Брюсселе на несколько часов остался без электричества из-за короткого замыкания, сообщил телеканал RTBF.

Около пяти часов по местному времени в терминале аэропорта погас свет, частично перестало работать электронное оборудование.

Вход в аэропорт был перекрыт службой безопасности. Некоторые рейсы были задержаны или отменены.

О том, что работе аэропорта помешало отключение электроэнергии, сообщается также в Twitter аэропорта. Официально о причине отключения не сообщается. «Брюссельский аэропорт столкнулся сегодня утром с отключением электроэнергии. Системы работают снова», — говорится в сообщении.

Отключение электричества и задержки рейсов привели к тому, что в аэропорту образовались очереди и толпы пассажиров.

Службы аэропорта раздавали воду застрявшим пассажирам. Некоторые из них жаловались на отсутствие точной информации о происходящем.

После восстановления электроснабжения пассажиров стали запускать внутрь группами по 50–60 человек.

По данным RTBF, полеты были возобновлены около 6:30 утра по местному времени. При этом задержки вылетающих рейсов ожидаются сегодня в течение всего дня. «Прилетающих пассажиров проблемы с задержками не коснутся», — пообещали службы аэропорта.