В аэропорту Брюсселя на несколько часов отключилось электричество

Международный аэропорт в Брюсселе на несколько часов остался без электричества из-за короткого замыкания, сообщил телеканал RTBF.
Около пяти часов по местному времени в терминале аэропорта погас свет, частично перестало работать электронное оборудование.
Вход в аэропорт был перекрыт службой безопасности. Некоторые рейсы были задержаны или отменены.
О том, что работе аэропорта помешало отключение электроэнергии, сообщается также в Twitter аэропорта. Официально о причине отключения не сообщается. «Брюссельский аэропорт столкнулся сегодня утром с отключением электроэнергии. Системы работают снова», — говорится в сообщении.
Отключение электричества и задержки рейсов привели к тому, что в аэропорту образовались очереди и толпы пассажиров.
Службы аэропорта раздавали воду застрявшим пассажирам. Некоторые из них жаловались на отсутствие точной информации о происходящем.
После восстановления электроснабжения пассажиров стали запускать внутрь группами по 50–60 человек.
По данным RTBF, полеты были возобновлены около 6:30 утра по местному времени. При этом задержки вылетающих рейсов ожидаются сегодня в течение всего дня. «Прилетающих пассажиров проблемы с задержками не коснутся», — пообещали службы аэропорта.