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В Москве задержали готовившую резонансные теракты спящую ячейку ИГ
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В Москве задержали готовившую резонансные теракты спящую ячейку ИГ
Общество, 21:36
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В Москве задержали готовившую резонансные теракты спящую ячейку ИГ
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о задержании связанных с ИГ боевиков, которые находились в Москве и Дагестане
Фото: Никита Попов / РБК

Как говорится в сообщении Информационного центра НАК, указывается, что 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов спящей ячейки «Исламского государства» (запрещенной в России организации). «Все они являются выходцами из Дагестана», - указывается в заявлении.

В НАК заявили, что задержанные дали показания о связях с эмиссарами ИГ, а также о о подготовке ими террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Дагестана в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также осуществлении покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Также в антитеррористическом центре заявили об обнаружении в Махачкале двух тайников, в которых находились три готовых к применению самодельных взрывных устройства.

Видео: Информационный центр НАК

10 октября директор ФСБ и глава НАК Александр Бортников заявил, что в этом году на Северном Кавказе удалось выявить и пресечь деятельность двадцати «спящих» ячеек и более 120 их членов.

Видео: Информационный центр НАК

В августе сотрудники ФСБ задержали двух членов ИГ, которые планировали теракты в Москве 1 сентября. В начале октября также стало известно о задержании членов террористической группировки, готовивших атаку в Московском регионе. Среди задержанных были жители Среднего Кавказа и уроженцы Средней Азии.

 
Автор: Артем Филипенок.
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