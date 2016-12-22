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Эксперты ВАК заявили об отсутствии у Мединского базовых навыков историка
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Эксперты ВАК заявили об отсутствии у Мединского базовых навыков историка
Общество, 10:32
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Эксперты ВАК заявили об отсутствии у Мединского базовых навыков историка
Министр культуры Владимир Мединский не обладает базовыми профессиональными навыками историка, говорится в заявлении экспертов ВАК. Они отвергли обвинение в его травле и отметили безосновательность ссылок на «видение истории»
Владимир Мединский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Члены экспертного совета ВАК по истории при Минобрнауки, которые 2 октября рекомендовали лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени по истории, выступили с заявлением, в котором отвергли обвинение в его травле, а также ответили на претензии в свой адрес. Заявление опубликовано на сайте газеты «Троицкий вариант».

«Само по себе общее направление исследований, затронутое в диссертации, хорошо известно в исторической науке, и его актуальность и значимость никогда не подвергались сомнению. Однако суть выводов Экспертного совета в том, что отрицательно оценивается КАЧЕСТВО проделанной В.Р. Мединским работы и констатируется отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка, и прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников», — говорится в заявлении.

Эксперты отметили, что обвинения в травле Мединского не имеют под собой оснований, «поскольку заключение Экспертного совета ВАК не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность» министра. Они особо подчеркнули, что отсутствие в диссертации Мединского плагиата не является «гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации». Мединского, по их словам, не обвиняли в плагиате, это не было главной претензией ни со стороны заявителей, ни со стороны экспертного совета ВАК.​

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Заявления о том, что диссертация Мединского якобы получила два положительных отзыва, не соответствуют действительности, отметили ученые, поскольку диссертационный совет МГУ отказался ее рассматривать, а диссертационный совет в Белгородском университете, хотя и предоставил в ВАК свое заключение, но также не рассматривал ученый труд министра по существу.

«Таким образом, рекомендация экспертного совета лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук вызвана отнюдь не несогласием с его «видением истории» или с его «патриотической позицией». Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением», — резюмировали эксперты.

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О том, что в диссертации Мединский представил свое «видение истории» заявляла глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она также отметила, что в работе нет плагиата. По ее словам, два диссертационных совета положительно отозвались о диссертации министра.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: эксперты , Владимир Мединский , ВАК
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