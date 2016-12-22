ФИДЕ назвала необязательным решение об отстранении Илюмжинова от выборов

За главой Международной федерации шахмат Кирсаном Илюмжиновым остается право самому решить, стоит ли ему выставлять свою кандидатуру на выборах ФИДЕ, пояснили в Федерации. С таким требованием к нему обратился исполком организации

Кирсан Илюмжинов (Фото: Антон Луканин / ТАСС)

Члены Исполнительного совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняли решение обратиться к президенту Кирсану Илюмжинову с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы федерации. За Илюмжиновым, при этом, оставили право самому решить, стоит ли ему принимать участие в следующем голосовании или нет. Об этом РБК сообщила пресс-атташе ФИДЕ Анастасия Карлович.

Из сообщения представителя федерации следует, что за соответствующее обращение к Илюмжинову проголосовали 37 человек против 20, еще двое воздержались.

«Это решение не является обязательным, и господин Илюмжинов может решать, стоит ли ему выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах или нет», — отметила пресс-атташе.

Она также добавила, что заместитель главы ФИДЕ Георгиос Макропулос в своем выступлении в пятницу, 13 октября, упомянул, что Кирсан Илюмжинов часто ссылается на Россию и президента Владимира Путина для оправдания «как своих спорных действий, так и действий своих людей», чем «наносит ущерб репутации России и президента Путина». Макропулос призвал Илюмжинова прекратить делать это.

Ранее 13 октября исполком Международной шахматной федерации проголосовал за передачу полномочий Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу.

Первый вице-президент шахматной федерации Москвы Никита Ким назвал голосование голосование исполнительного комитета ФИДЕ о том, стоит ли давать Илюмжинову право баллотироваться на пост президента федерации в 2018 году, «нерепрезентативным», «нелегитимным» и «точно не отражающим мнения членов ФИДЕ — национальных шахматных федераций». Он пояснил, что для выдвижения на пост главы необходимо заручиться поддержкой одной из национальных федераций, и «опрос общественности» в этом вопросе не предусмотрен.

Кирсан Илюмжинов занимает пост президента ФИДЕ с 1995 года. Следующие выборы главы организации намечены на сентябрь 2018 года.