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СМИ узнали о привлечении ФСБ контрабандистов для шпионажа в Эстонии
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СМИ узнали о привлечении ФСБ контрабандистов для шпионажа в Эстонии
Общество, 21:02
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СМИ узнали о привлечении ФСБ контрабандистов для шпионажа в Эстонии
ФСБ привлекает для шпионажа в Эстонии контрабандистов, у которых есть российские и эстонские паспорта, пишет BuzzFeed. Издание также называет имена пятерых арестованных Таллином россиян и публикует истории троих из них
Государственная граница с Эстонией (Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ)

Пятеро граждан России были арестованы в Эстонии за шпионаж в пользу России в 2015–2017 годах. Все они занимались нелегальной контрабандой и были завербованы ФСБ для выполнения различных поручений, говорится в статье, опубликованной американским изданием BuzzFeed.

Расследование было проведено совместно с журналистским центром Re: Baltica, первым внимание на публикацию обратило издание Meduza.

По данным BuzzFeed и Re: Baltica, Павел Романов, Максим Груздев, Алик Хутшбаров, Александр Руднев и Артем Малошев имеют двойное гражданство. Они не знакомы друг с другом, однако были осуждены в Эстонии за шпионаж в пользу России.

По словам сотрудника полиции безопасности Эстонии (КаПо) Александра Тоотса, контрабандисты — «легкая мишень для вербовщиков ФСБ». Он лично участвовал в задержании всех пятерых упомянутых BuzzFeed россиян и считает, что сказать «нет» сотрудникам ФСБ невозможно.

Тоотс говорит, что те, кто отказываются от работы на российские спецслужбы, серьезно рискуют. «ФСБ известно, что вы контрабандист и незаконно пересекаете границу. Угроза оказаться в тюрьме в России непривлекательна. С другой стороны, если вы согласитесь, вы можете рассчитывать на защиту со стороны ФСБ», — цитирует Тоотса BuzzFeed.

Re: Baltica и ​BuzzFeed пишут, что ФСБ постоянно привлекает контрабандистов к выполнению своих задач. Им платят небольшие деньги за каждое поручение (порядка 2 тыс. руб.), однако работают они под угрозой уголовных дел, а не за вознаграждение. Если кого-то из них раскроют, ФСБ ничего не потеряет и завербует нового сотрудника взамен раскрытого, уточняет ​BuzzFeed.

Один из пятерых контрабандистов Павел Романов был задержан сотрудниками правоохранительных органов Эстонии за контрабанду в феврале 2015 года. Помимо сигарет, которые являются самым ходовым контрабандным товаром, Романов тогда перевозил камуфляжную форму и оборудование, предназначенное для слежки — приборы ночного видения, передатчики для создания помех в радиоэфире, тепловизионные камеры и камеры, которые можно незаметно закрепить на деревьях. Романова приговорили в Эстонии к пяти годам лишения свободы за контрабанду, однако затем решили проверить его на причастность к шпионажу и приговорили еще к четырем годам и девяти месяцам по этому обвинению.

О том, как именно происходила проверка Романова, ​BuzzFeed и Re: Baltica не пишут, оговаривая, что такого рода дела в Эстонии засекречены, однако авторы материала указывают, что в итоге Романов отсидел всего 22 месяца по двум приговорам и вышел на свободу в декабре 2016 года. Сам Романов обсуждать свое дело с журналистами отказался.

Другой осужденный в Эстонии за шпионаж, Александр Руднев, по сообщению издания, занимался сбором информации о военных учениях Эстонии, а также собирал данные о передвижении местного военного транспорта.

Еще один, Максим Груздев, по данным BuzzFeed, заманил в ловушку сотрудника КаПо Эстона Кохвера, который был задержан ФСБ на границе между Россией и Эстонией и был приговорен Москвой к 15 годам заключения за шпионаж. Согласно версии российских властей, задержали его на территории России.

По словам сотрудника КаПо Александра Тоотса, на которого ссылается BuzzFeed, Кохвера похитили на территории Эстонии, а Груздев был тем человеком, который помог этому похищению состояться: он обещал представить эстонского офицера некоему третьему лицу, способному дать показания о коррупции на таможне, тот последовал его рекомендациям и был схвачен российскими пограничниками.

В конце сентября 2015 года Кохвера обменяли на бывшего офицера МВД Эстонии Алексея Дрессена, осужденного за шпионаж в пользу России. Пока шли переговоры об обмене, Груздев оставался на свободе, а потом был арестован.

Подробности задержания Алика Хутшбарова и Артема Малошева в публикации BuzzFeed не приведены. В материале также указано, что четверо из пятерых осужденных за шпионаж россиян уже на свободе. В тюрьме остается только Груздев, который также должен выйти на свободу до конца 2017 года.

BuzzFeed также не сообщает о контактах журналистов с упомянутыми в материале лицами, кроме как о беседе с Романовым, который обсуждать свой тюремный срок в Эстонии с журналистами отказался.

Официальными комментариями ФСБ издание также не располагает.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Россия , Эстония , шпионаж , ФСБ , контрабанда , BuzzFeed
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