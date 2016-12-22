Сотрудники парка «Зарядье» не увидели вырывающих растения посетителей

Сотрудники парка «Зарядье» в Москве не видели случаев хищения посетителями растений, заявила глава его пресс-службы. О вандалах, вырывающих редкие растения руками, ранее рассказал глава отдела парка по природоохранной работе

Парк «Зарядье» (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сотрудники московского парка «Зарядье» не зафиксировали хищений растений посетителями, заявила руководитель пресс-службы парка Карина Горобец, передает «РИА Новости».

«Это домыслы какие-то. Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы», — сказала она.

Ранее о том, что за три дня с момента открытия парка «Зарядье» в Москве в нем был разбит стеклянный купол и уничтожено 10 тыс. растений, рассказал «Комсомольской правде» начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин. По его словам, из-за наплыва посетителей в новый московский парк было практически уничтожено 30% его зеленого покрова, а некоторые растения, которые еще не успели прижиться на новом месте, были выкопаны и вынесены за пределы парковой зоны вандалами.

«Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками. Это осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная», — рассказал тогда Сафиуллин. Он также отметил, что поток гуляющих в парке «настолько большой», что «уследить за всеми невозможно» даже с помощью видеокамер.

Парк «Зарядье» был открыт в столице рядом с Красной площадью в День города, 9 сентября. Парковый комплекс площадью в 13 га расположился на месте снесенной гостиницы Россия, между Васильевским спуском, улицей Варварка и Китайгородским проездом. Его строительство обошлось бюджету в 14 млрд руб.

Уже на следующий день после его открытия вандалы повредили конструкции стеклянного купола медиацентра и зеленые насаждения парка, сообщалось на сайте московской мэрии. По словам директора по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галины Гордюшиной, характер повреждений стеклянной конструкции говорит о том, что к ней намеренно применяли «какое-то физическое воздействие».