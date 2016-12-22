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Телефонное минирование по всей России: над какими версиями работает ФСБ
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Телефонное минирование по всей России: над какими версиями работает ФСБ
Общество, 21:19
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Телефонное минирование по всей России: над какими версиями работает ФСБ
Причиной массовых звонков о бомбах в российских городах является зарубежная централизованная атака с использованием IP-телефонии, утверждают источники РБК в спецслужбах. Также звонили школьники и психически неуравновешенные люди
Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

​От Москвы до Петропавловска-Камчатского

В четверг, 14 сентября, в Москве снова проходила массовая эвакуация из-за звонков о заложенных бомбах. Более 15 тыс. человек были эвакуированы из 20 школ, рассказал РБК источник в ГУ МВД. Он также сказал, что в четверг эвакуировали посетителей из торгового центра «Золотой Вавилон» на проспекте Мира и Центрального детского магазина на Лубянке.

Массовые звонки о «минировании» административных и торговых зданий начались 10 сентября и продолжаются в России пятый день. По информации источника РБК в МВД России, в целом по стране были эвакуированы около 150 тыс. человек более чем с 480 объектов, что беспрецедентно для России.

Как правило, неизвестные звонят в экстренные службы и сообщают о взрывных устройствах, заложенных в местах большого скопления людей. 10 сентября в Омске из-за анонимных звонков эвакуировали посетителей двух торговых центров, нескольких кинотеатров и здания городской администрации. На следующий день, 11 сентября, в Ставрополе региональная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте) после поступивших звонков о «минировании» двух рынков, торгового центра и университетского общежития. 12 сентября в Уфе эвакуировали посетителей двух торговых центров, автовокзала и здания администрации. Эвакуация людей прошла в Перми, Владивостоке, Уфе, Петропавловске-Камчатском, Красноярске и Рязани.

В Москве за три дня эвакуировали Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы, торговый центр «Метрополис», ГУМ, МГМУ им. И.М. Сеченова​, РЭУ им. Г.В. Плеханова, радиорынок в Митино.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
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От исламистов до украинцев

В ФСБ по всем этим фактам возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом РБК рассказал источник в ФСБ. К расследованию о массовых угрозах минирования подключился отдел, в сферу деятельности которого входит расследование «телефонных дел», отметил собеседник РБК. Этот отдел появился в структуре ФСБ в 2011 году.

Основной версией следствия стала спланированная атака с использованием IP-телефонии, говорит источник РБК, знакомый с деятельностью этого отдела ФСБ. Он рассказал, что злоумышленники использовали особенности IP-связи. «Анонимность звонка обеспечивается тем, что злоумышленник, используя IP-телефонию, может подставлять любой номер звонящего, в том числе номера реальных непричастных абонентов из любой точки мира. Эта возможность IP-телефонии затрудняет работу силовиков. Подключение голосового шлюза IP-телефонии к сетям операторов связи часто происходит нелегально, с подменой номера звонящего, IP-адресов и прочих идентификаторов», — пояснил собеседник РБК.

У оперативников появилось несколько рабочих версий того, кто может стоять за телефонными угрозами, уточнил источник. По одной из них, цепочка исследованных оперативниками серверов ведет на территорию Украины. «Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах — это взаимосвязанные вещи, продолжение одной и той же спланированной атаки, нанесенной с территории сопредельного государства», — рассказал РБК другой источник, близкий к силовым структурам.

Другая версия, которую разрабатывает ФСБ, заключается в том, что волну звонков по России с угрозами минирования инициировали из-за рубежа неизвестные, связанные с «Исламским государством» (террористическая организация, которая запрещена в России), сообщало агентство «РИА Новости»

Бывший глава центра общественных связей ФСБ России Александр Михайлов в разговоре с РБК не согласился с версией о зарубежном следе. «Все это началось с обыкновенного хулиганства, затем превратилось в массовый флешмоб, а потом — в террористическую угрозу», — считает генерал-майор ФСБ в отставке. «Массовые звонки парализуют работу силовых структур, предприятий, магазинов, кинотеатров и так далее. Проблему надо разбирать комплексно, но я не сторонник конспирологических теорий и предположений, что за этим стоит ИГ или спецслужбы Украины», — утверждает Михайлов.

Основная масса звонков — около 90% — была централизованной, уточнил РБК источник в ФСБ. Остальные звонки, подчеркивает он, по своему типу и портрету звонящих отличались. «Специалисты сделали такой вывод после проведения фонетической экспертизы. Часть звонков поступила от подростков, а также от людей с неуравновешенной психикой», — говорит собеседник.

В четверг стало известно, что сотрудники ФСБ установили источник звонков в регионах, рассказал РБК источник, близкий к службе. В ближайшее время будет объявлено о розыске подозреваемых в телефонном терроризме, подчеркнул собеседник. О том, что ФСБ нашла подозреваемых, РБК рассказал и другой источник, близкий к ФСБ. Кто подозревается в организации массовых звонков о заложенных бомбах, собеседники не сообщили. Не сказали они и о том, гражданами какого государства являются телефонные террористы.

В фазе депрессии

Психологи полагают, что свою роль в массовости сообщений о бомбах сыграло и время года. Первую волну ложных сообщений о минировании административных зданий, торговых центров и вокзалов подхватили подростки, которые начали сообщать о «минировании» школ, предполагает в разговоре с РБК психолог, доктор медицинских наук Михаил Барышев.

«Большое количество сообщений в СМИ пришлось на благодатную почву, — сказал РБК психолог Сергей Нурисламов, — Это связано с осенними депрессивными реакциями. Школьники не хотят включаться в учебный процесс, а здесь они получают готовое решение того, как отменить занятия».

Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Филатов.
Теги: ФСБ , терроризм , угроза
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