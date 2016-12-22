Полиция пообещала обеспечить безопасность во время показов «Матильды»

В кинотеатрах, где запланирован прокат фильма «Матильда», полиция будет обеспечивать дополнительные меры безопасности. В МВД отмечают, что эти меры будут применяться «в зависимости от оперативной обстановки»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство внутренних дел обеспечит дополнительные меры безопасности на показах фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает ТАСС.

​«Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций, будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее письма в правоохранительные органы с просьбой обеспечить безопасность зрителей, которые придут смотреть «Матильду» в кинотеатры, направил министр культуры Владимир Мединский, а также режиссер картины Алексей Учитель.

Кинофильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» оказался в центре скандала еще до официальной премьеры.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с призывом запретить публичный показ ленты. По мнению Поклонской, лента «оскорбляет чувства верующих» и является «антиисторической подделкой», дискредитирующей «одного из самых почитаемых святых» императора Николая II и его семью. Вслед за Поклонской против демонстрации фильма выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь».

На фоне общественной дискуссии о допустимости демострации «Матильды», неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии Учителя в Санкт-Петербурге, подожгли машины, припаркованные перед офисом его адвоката Константина Добрынина в Москве. Кроме того, автомобиль с газовыми баллонами въехал в фойе кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, где планировался показ «Матильды».

После этого руководство объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» сообщило РБК, о том, что кинопрокатчики приняли решение отказаться от демонстрации «Матильды» из-за многочисленных писем с угрозами в адрес представителей киносети в разных городах России.