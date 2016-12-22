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В Москве эвакуировали восемь школ из-за анонимных звонков
Общество, 12:55
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В Москве эвакуировали восемь школ из-за анонимных звонков
В школы поступили звонки о минировании, эвакуированы более 10 тыс. человек, сообщил источник в правоохранительных органах. Днем ранее в Москве массово эвакуировали вокзалы, торговые центры и вузы

В четверг, 14 сентября, на территории Москвы из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы учащиеся восьми школ. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах.

«Эвакуировано около 10 тыс. учащихся, злоумышленники использовали для звонков анонимайзеры и прокси-серверы, затрудняющие идентификацию вызовов», — рассказал источник, не уточнив номера школ.

Агентство городских новостей «Москва» сообщило об эвакуации трех школ из-за звонков о заложенных бомбах. По данным источника агентства в правоохранительных органах, школы расположены на Варшавском шоссе, на улицах Лечебная и 2-я Сокольническая.

Ученица Анастасия гимназии №1527 рассказала РБК, что ее школу сегодня эвакуировали. «Эвакуировали только что. Сказали, что бомба в школе», — сообщила она. Ученица добавила, что всех отпустили домой.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

На этой неделе эвакуации проходили во всех городах России после многочисленных звонков о минировании госучреждений, вокзалов, магазинов и других зданий. С 11 сентября такие звонки получили по меньшей мере в 25 городах России, в среду, 13 сентября, звонки стали массово получать и в Москве. В столице эвакуировали крупные торговые центры, Киевский, Казанский и Курский вокзалы, а также несколько вузов.

В ФСБ возбудили уголовное дело после массовых звонков о минировании
Общество

Федеральная служба безопасности возбудила дело об анонимных звонках по всей России, сообщил РБК источник в ведомстве. Сотрудники ФСБ устанавливают владельцев телефонов, с чьих номеров сообщалось поступали сообщения о минировании объектов. В ведомстве зафиксировали 115 звонков о бомбах, добавил источник. Другой источник РБК, близкий к силовым структурам, добавил, что разрабатывается версия, согласно которой звонки поступали с Украины ​с помощью средств IP-телефонии.

Материал дополняется

Авторы: Дмитрий Серков, Илья Немченко, Андрей Гатинский.
Теги: Москва , эвакуация
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