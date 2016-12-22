ВЦИОМ обнаружил у россиян отсутствие понимания исторических процессов

В связи с 100-летием Октябрьской революции социологи протестировали знания россиян по истории. Результаты, выяснил ВЦИОМ, продемонстрировали, что говорить о понимании жителями России глубинных исторических процессов не приходится

Крейсер «Аврора» (Фото: Фотохроника ТАСС)

Знания россиян по истории настолько фрагментарны, что у большинства из них не может быть полноценного понимания исторических процессов. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМа, сообщает газета «Коммерсантъ».

Накануне празднования 100-летия революции 1917 года исследователи, как отмечает издание, задали жителям России вопросы по истории XX и XXI веков. Отвечая на них, большинство респондентов (96%), согласно результатам этого опроса, заявили социологам, что «историю России важно знать». При этом «очень хорошо» свои знания в этой научной сфере оценили только 3% опрошенных, 41% уверен, что знает историю «хорошо», 40% заявили о том, что плохо знают этот предмет, еще 7% респондентов — «очень плохо».

Чтобы в этом убедиться, социологи задали участникам исследования дополнительные вопросы. Так, правильно ответить на вопрос, кого большевики свергли в октябре 1917 года, смогли только 11% россиян. Остальные 65% вместо Временного правительства назвали другие варианты, среди которых однако преобладала версия о свержении в октябре 1917 года «царя». Также только 7% знают, что фраза «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» принадлежит премьер-министру царского правительства Петру Столыпину. 10% ответили на этот вопрос неправильно, еще 83% не смогли даже предложить вариантов ответа.

Помимо этого ни один из респондентов не ассоциирует 3 марта 1918 года с выходом России из Первой мировой войны — эту дату не назвал никто. Годы русско-японской войны (1904–1905 годы) точно помнят 9%. 57% — дат не знают, 34% в них путаются.

Знания гражданами новейшей истории России социологи также сочли фрагментарными — 40% из тех, кому в настоящее время около 45 лет, не вспомнили, что главным соперником Бориса Ельцина в президентской гонке 1996 года был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ответить на вопрос смогли только 34% опрошенных.

​«Говорить о понимании глубинных исторических процессов [при такой фрагментарности знаний] не приходится», — сообщил газете руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. «Отказ от традиционных методов обучения истории», по его мнению, «приводит к тому, что молодежь знает и помнит лишь то, что видела в фильмах и телепередачах». Так, по данным исследователя, доля «затрудняющихся с ответом» россиян, которым сегодня от 18 до 35 лет, колеблется от 50% до 90%. Однако молодежь, как добавил Мамонов, «заметно критичнее оценивает свои знания», в отличие от старшего поколения, — 62% из тех, кому сейчас 25–35 лет, считают их «плохими» и «очень плохими».​