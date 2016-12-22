СМИ узнали о коррупционной схеме при реконструкции Политехнического музея

ФСБ вскрыло коррупционную схему при реконструкции Политехнического музея в Москве. Речь, по данным «Коммерсанта», идет о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Заведено уголовное дело, не исключены новые эпизоды

Реконструкция Политехнического музея (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

О возбуждении уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» пишет в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Дело заведено следователем отдела СКР по Басманному району Москвы по материалам проверки, проведенной сотрудниками столичного управления ФСБ России.

Как установили представители спецслужбы, в феврале 2015 году после начала реконструкции музея департамент культурного наследия Москвы заключил в контракт с автономной некоммерческой организацией «Политехинжиниринг». Она должна была следить за ходом работ в «Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году», поскольку данный объект является объектом культурного наследия столицы.

Согласно версии следствия, летом 2017 года пока «неустановленные лица» из числа руководства «Политехинжиниринга» потребовали от финдиректора ООО «Центрстройинвест-2000» 630 тыс. руб. за «фактическое подтверждение» выполненных работ перед генподрядчиком реконструкции Политехнического музея АО «Еврохоумбилдинг».

Позднее 450 тыс. руб. были переданы вымогателям в кафе «Кофемания» на улице Покровка, остальные деньги были передана непосредственно в Большой аудитории.

По информации издания, в минувший вторник представители ФСБ задержали двух предполагаемых участников этой коррупционной схемы — исполнительного директора «Политехинжиниринга» Андрея Хацкевича и посредник при передаче денег от ООО житель подмосковных Люберец Алексея Милованова. Накануне суд отправил обоих под домашний арест.

Источники издания отмечают, что проверки в рамках реконструкции музея продолжаются. ФСБ не исключает, что были и другие коррупционные проявления, пишет газета.

В департаменте культурного наследия Москвы изданию заявили, что госконтракта, о котором говорится в уголовном деле, «в реестре контрактов департамента нет». Там добавили, что договоров «с АНО «Политехинжиниринг» департамент также никогда не заключал».

Издание добавляет, что контракт мог быть оформлен соответствующими структурами Минкульта, которое отвечает за реставрацию Политехнического музея. Оперативных комментариев представителей ведомства изданию получить не удалось.