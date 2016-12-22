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Умер сыгравший в «Клане Сопрано» актер Фрэнк Винсент
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Умер сыгравший в «Клане Сопрано» актер Фрэнк Винсент
Общество, 03:38
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Умер сыгравший в «Клане Сопрано» актер Фрэнк Винсент
Американский актер Фрэнк Винсент, сыгравший гангстеров в «Клане Сопрано» и фильмах Мартина Скорсезе, умер во время операции. Актеру было 78 лет
Фрэнк Винсент (Фото: Contrubutor / Getty Images)

В США в возрасте 78 лет скончался актер Фрэнк Винсент, сыгравший в сериале «Клан Сопрано», а также в нескольких фильмах о мафии Мартина Скорзезе, сообщает TMZ.

Сообщается, что актер умер в среду,13 сентября, в больнице в Нью-Джерси во время открытой операции на сердце. На прошлой неделе Винсент перенес инфаркт.

Винсент родился 4 августа 1939 года в Норт-Адамс (штат Массачусетс) в итало-американской семье. Изначально карьеру строил как музыкант. Его первой актрской работой стала роль в фильме  «Коллекционер смертей», вышедшем на экраны в 1976 году. Именно в этом фильме его заметили его заметили Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе. Впоследствии Винсент снимется в трех фильмах Скорсезе «Бешеный бык» (1980), «Славные парни» (1990) и «Казино» (1995). После этих ролей за Винсентом закрепился образ гангстера.

Особую популярность Винсенту принесла роль мафиози Фила Леотардо в сериале Дэвида Чейза «Клан Сопрано». Серила выходил на экраны с 2004 по 2007 годы. Всего на счету Винсента более тридцати ролей. 

 

Автор: Мария Бондаренко.
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