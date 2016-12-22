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Счетная палата обвинила ФСИН в срыве строек на 30,8 млрд руб.
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Счетная палата обвинила ФСИН в срыве строек на 30,8 млрд руб.
Общество, 09:10
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Счетная палата обвинила ФСИН в срыве строек на 30,8 млрд руб.
Незадолго до задержания замглавы ФСИН Олега Коршунова Счетная палата обнаружила, что ведомство сорвало сроки строительства на общую сумму 30,8 млрд руб. Программа развития тюремной системы не выполнена, полагают в палате
Cледственный изолятор «Кресты-2» (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

​Провал программы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) к 2017 году не завершила запланированные строительные работы на общую сумму порядка 30,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном в конце августа. ФСИН не выполнила федеральную целевую программу (ФЦП) развития тюремной системы, утверждают аудиторы ведомства. Отчет был направлен во ФСИН, Госдуму и Совет Федерации, в правоохранительные органы его не посылали, уточнили РБК в пресс-службе Счетной палаты.

В среду сотрудники ФСБ задержали заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, который курировал в ведомстве вопросы экономики и строительства. Проверка Следственного комитета показала, что Коршунов «злоупотреблял служебным полномочием» и участвовал в создании преступной схемы по хищению «денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ», на общую сумму более 1 млрд руб.

Аудиторы Счетной палаты в своем отчете оценивали результат исполнения федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», которая была рассчитана на 2007–2016 годы. Поставленные в программе цели и задачи «в полном объеме достигнуты не были», заключили проверяющие.

В течение десяти лет ФСИН получила в рамках программы 57,7 млрд руб. 5,7% от этой суммы было выделено дополнительно — первая редакция ФЦП их не предусматривала. В то же время количество мероприятий в рамках программы за эти годы не увеличилось, а наоборот, сократилось на четверть — с 431 до 325. Например, было решено отказаться от строительства корпусов СИЗО в Москве, Твери, Свердловской области, Карелии, Пермском крае и других регионах. Больше половины (54%) выделенных денег было израсходовано за три последних года действия программы.

Объем не завершенного в срок строительства в колониях и СИЗО палата оценила в 30,8 млрд руб. За годы выполнения программы долги поставщиков работ перед ФСИН выросли в 127 раз, с 14 млн до 1,8 млрд руб, что в Счетной палате связывают с «неэффективным управлением реализацией программы и ненадлежащим осуществлением контроля со стороны ФСИН России».

Хотя программа была ориентирована в основном на застройку и реконструкцию, количество мест в изоляторах и колониях за прошедшие десять лет не увеличилось, а сократилось. Это произошло из-за износа и списания аварийных зданий. Мест в СИЗО стало меньше на 23,3 тыс., в исправительных учреждениях — на 141 тыс. При этом ввод в эксплуатацию новых корпусов это сокращение не компенсировал. Так, изначально планировалось построить 26 СИЗО, соответствующих международным требованиям. В финальных редакциях программы их число сократили до 13, а реально было введено в эксплуатацию только шесть.

К существенному обновлению фондов ФСИН программа не привела, говорится в отчете Счетной палаты. Пятая часть корпусов СИЗО эксплуатируется уже более ста лет. В 270 корпусах из 654 нет необходимой вентиляции. В 52 колониях отсутствует канализация, а 50% котельных и 80% инженерных сетей в учреждениях требуют срочной реконструкции.

В течение десяти лет действия программы каждая ее новая редакция уменьшала целевые показатели, которых ФСИН должна была достичь к концу 2016 года. Уменьшение составило от 29,5 до 53,5%.

Строительство следственного изолятора (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Лишние СИЗО

Основное строительство в рамках программы велось вовсе не там, где это было необходимо, утверждается в отчете палаты. При составлении программы правительство выявило 18 российских регионов, где строительство новых СИЗО особенно актуально — там на каждого подследственного приходилось менее 3 кв. м площади. В итоге из этих 18 регионов три были вычеркнуты из программы, ​«несмотря на острую нехватку мест, приводящую к нарушению прав подследственных». Зато субъекты, где такой потребности в новых санитарных площадях не было, оказались включены в программу.

Самый большой дефицит мест в СИЗО изначально наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Но именно в этих регионах, где наполняемость СИЗО достигает 198,5%, изоляторы не были возведены в срок. Зато в Еврейской автономной области и Республике Хакасия, где наполнение действующих учреждений никогда не превышает 80%, были введены в эксплуатацию новые изоляторы стоимостью 2,6 млрд и 2,4 млрд руб. соответственно. Также аудиторы Счетной палаты нашли два СИЗО (в Калининградской области и Хабаровском крае), которые были построены в рамках ФЦП и вообще не использовались несколько лет после сдачи в эксплуатацию.

Не было потребности в новых изоляторах в Тверской и Ростовской областях и Карачаево-Черкесии. Это не помешало местным управлениям ФСИН разместить тендеры на разработку проектно-сметной документации к новым объектам. Общая сумма контрактов, заключенных по итогам этих тендеров, составила 939 млн руб. При этом закупленная документация не пригодилась, и описанные в ней 26 корпусов так и не были возведены.

В ряде случаев аудиторы обнаружили в отчетах по ФЦП завышенные или заниженные показатели. Некоторые отчеты, которые ФСИН направляла в Минэкономразвития, можно признать недостоверными из-за противоречий в данных, утверждают в Счетной палате.

Больше жалоб

Положительного воздействия на ситуацию с правами заключенных многомиллиардное строительство в рамках программы тоже не оказало, утверждают аудиторы. В целом в 2016 году людей, которые содержатся в учреждениях УИС, стало меньше по сравнению с 2007 годом на треть (на 257 тыс. человек). Речь идет как о подследственных, так и об осужденных. Однако количество жалоб в Европейский суд по правам человека на ненадлежащие условия в российских колониях и СИЗО ежегодно росло. Всего за десять лет Страсбург удовлетворил 716 таких жалоб на общую сумму 388 млн руб.

Улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки программа также не способствовала. За десять лет было введено в эксплуатацию 13 медицинских объектов в местах лишения свободы, 18 очистных сооружений на территории учреждений. Количество ВИЧ-инфицированных увеличилось на 62,7%, а доля ВИЧ-инфицированных от общего числа заключенных выросла с 4,6 до 10,2%. Количество инфицированных вирусным гепатитом В и С увеличилось почти вдвое.

В конце 2016 года правительство приняло концепцию новой ФПЦ «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2017–2025 годы. В частности, планируется возвести 11 новых СИЗО и 45 общежитий в колониях. Программа потребует от 96,5 млрд до 167,2 млрд руб. в зависимости от того сценария финансирования, который выберет правительство из трех предложенных. Сейчас продолжается общественное обсуждение концепции.
РБК ожидает ответа на запрос в пресс-службу ФСИН. В пресс-службе Министерства юстиции, которому подведомственна ФСИН, вопросы переадресовали в профильное ведомство.
Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Закрытая служба

Непрозрачность ФСИН не позволяет в полной мере оценить ее расходы «даже специалистам из Счетной палаты и Генпрокуратуры», полагает в беседе с РБК заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов. ​«ФСИН — одна из самых закрытых и непрозрачных структур в системе российского правительства. В связи с этим и у обывателей, и у экспертов складывается ощущение ее коррумпированности», — полагает эксперт.

По его словам, это косвенно подтверждается недавней комплексной проверкой Генпрокуратуры, которая нашла во ФСИН массовые нарушения и привела к возбуждению почти десятка уголовных дел. «ФСИН попадала неоднократно в фокус нашего внимания. Мы видели большое количество закупок, которые происходят внутри самого ведомства: подведомственные учреждения продают друг другу какие-то товары, очень запутанная финансовая модель. Это такая вещь в себе, государство внутри государства», — говорит Шуманов.

В июле Счетная палата сообщала о неэффективном использовании ФСИН 15 млрд руб, выделенных на два СИЗО — «Кресты-2» в Петербурге и изолятор в Белореченске Краснодарского края. «Кресты-2» должны стать самым крупным изолятором в Европе; на его возведение было выделено 12 млрд руб. По фактам срыва работ расследуется несколько уголовных дел. С «Крестами-2» могут быть связаны и претензии СКР к Коршунову, указывали источники РБК.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Счетная палата , ФСИН , Хищение , Олег Коршунов
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