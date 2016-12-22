В Сан-Франциско произошла стрельба

Полиция Сан-Франциско сообщила о перестрелке в районе 17-й улицы, улицы Вермонт и Сан-Бруно авеню. По данным местного новостного агентства Kron4, как минимум один человек погиб, но официального подтверждения этой информации пока нет.

«Полиция Сан-Франциско находится на месте перестрелки, которая произошла в районе 17-й улицы и улицы Вермонт», — говорится в сообщении полиции в Twitter. Ведомство также обратилось к жителям города с просьбой избегать места происшествия и быть готовыми к перекрытию улиц и пробкам.

По данным издания East Bay Times, инцидент произошел в районе здания компании UPS, которая специализируется на экспресс-доставке и логистике. В перестрелке пострадало несколько человек, но точное число пострадавших и характер их травм пока не известны.

По данным Kron4, в перестрелке, которая началась в районе 9:00, погиб как минимум один человек.

В UPS подтвердили, что инцидент произошел с участием сотрудников компании, и сообщили, что участвуют в расследовании полиции, однако данные о личности своих работников не раскрывают в интересах следствия.

Свидетели сообщили изданию, что слышали несколько выстрелов и видели выбегающих из здания UPS людей. Издание указывает, что стрелок был ранен и доставлен в больницу, а сотрудники полиции не пострадали.

По данным San-Francisco Gate, все пострадавшие были доставлены в больницу.